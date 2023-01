Prințul Harry susține că a primit un mesaj de la prințesa Diana prin intermediul unei femei cu „puteri paranormale”. Ce i-a spus

Prințul Harry a dezvăluit, în cartea sa autobiografică „Spare”, că mama sa i-ar fi transmis un mesaj prin intermediul unei femei cu „puteri supranaturale”, potrivit Digi24. Deși s-a gândit că ar putea fi vorba de o înșelăciune, prințul Harry a ales să meargă la recomandările unor prieteni și să asculte ce are de transmis femeia.

Citește și: Prințul Harry susține că a fost luat la bătaie de fratele său, William. Detaliile pe care Prințul le relatează în autobiografia sa

Ce mesaj i-a transmis femeia cu „puteri paranormale” prințului Harry

Prințul Harry a acceptat „invitația” la ședința de spiritualism cu femeia pe care acesta nu vrea să o numească „medium” sau „vrăjitoare”, potrivit sursei menționate mai sus, care citează The Guardian. Iată care e mesajul pe care prințul Harry îl dezvăluie în unul dintre paragrafele din cartea care urmează să fie publicată în curând:

„Trăiești viața pe care ea nu a putut să o trăiască. Trăiești viața pe care ea și-a dorit-o pentru tine.”, i-ar fi spus femeia prințului Harry, potrivit surselor citate.

Prințul Harry a mai povestit că a simțit o energie specială în prezența femeii, care i-ar mai fi spus că răspunsul la întrebările sale vor veni treptat. Totuși, Prințul nu a precizat unde și când a avut loc această întâlnire, însă secvența apare spre sfârșitul cărții, atunci când a relatat și câteva episoade despre căsătoria cu Meghan Markle și relațiile tensionate cu Familia Regală.

Citește și: Prințul Harry, noi detalii despre relația tensionată cu fratele său. Ce a spus, pentru prima dată, despre Prințul William

Prințul Harry susține că fratele său, William, l-a luat la bătaie

Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, în 1997, când Harry avea doar 12 ani. În cuprinsul cărții, Harry a mai povestit cum, la un moment dat, a trecut, de mai multe ori, prin tunelul din Paris în încercarea de a înțelege ce s-a întâmplat și ce a determinat moartea mamei sale.

Într-un alt capitol din carte, prințul Harry a povestit cum a fost luat la bătaie de către fratele său, William, moștenitorul Coroanei Regale. Incidentul a început după ce fratele său ar fi spus câteva vorbe deranjante despre soția sa, Meghan Markle:

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă.", a scris Prinţul Harry în cartea sa, citat de Digi24.

Citește și: Avertismentul primit de Meghan Markle și Prințul Harry după dezvăluirile din primele episoade ale serialului lor. Ce li se cere

Dan Manciu, despre impactul pe care l-a avut experiența participării la Chefi la cuțite și cum i s-a schimbat viața, în noul