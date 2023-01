Prințul Harry susține că a fost luat la bătaie de fratele său, William. Detaliile pe care Prințul le relatează în autobiografia sa

Prințul Harry susține, în volumul autobiografic „Spare”, care va fi publicat în curând, că a fost bătut de către fratele său, William, în anul 2019, potrivit BBC, care citează The Guardian. Se pare că altercația dintre moștenitorul Coroanei Regale și fiul cel mic al regelui Charles al III-lea ar fi pornit după o discuție contradictorie legată de căsătoria prințului Harry cu actrița Meghan Markle.

Ce a spus prințul Harry despre bătaia pe care a primit-o de la fratele său, William: „Am zăcut acolo o vreme”

Se pare că disputa ar fi avut loc în casa Prințului Harry din Londra, în anul 2019, potrivit Digi24, care citează sursa menționată mai sus. „Fitilul” ar fi fost aprins de către prințul William, care ar fi insulat-o pe Meghan Markle, spunând despre ea că este „dificilă", „nepoliticoasă" şi „necioplită". Pentru că nu putea sta pur și simplu cu mâinile în sân și să asculte cum soția sa este criticată, Harry i-ar fi reproșat lui William că nu face decât să preia retorica din presă.

După un schimb de replici, cei doi s-au mutat în bucătărie, acolo unde a început încăierarea:

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă.", a scris Prinţul Harry în cartea sa, citat de aceleași surse.

După ce l-a îmbrâncit pe fratele său, prințul William l-a îndemnat pe Harry să dea și el, amintindu-i de bătăile din copilărie. Se pare că, la scurt timp, prințul William s-ar fi întors să își ceară scuze și l-ar fi rugat pe Harry să nu îi spună lui Meghan Markle despre incident.

Prințul Harry a ales să îl asculte pe fratele său, dar se pare că soția i-ar fi observat rănile de pe spate, motiv pentru care a fost nevoit să îi relateze confruntarea:

„Nu a fost nici surprinsă, nici foarte furioasă. A fost teribil de tristă.", a scris Harry.

Despre ce este vorba în cartea autobiografică a prințului Harry

Cartea autobiografică a Prinţului Harry se numeşte „Spare" (Rezervă) şi se referă la statutul său de „prinţ de rezervă" atunci când făcea parte din casa regală a Marii Britanii, potrivit Digi24.

Prinţul Harry a cunoscut-o pe Meghan în anul 2016, iar cei doi s-au căsătorit, ulterior, la Castelul Windsor în anul 2018. Cuplul s-a distanţat de Familia Regală, iar, în cele din urmă, au renunţat la funcţiile regale şi s-au mutat în Statele Unite ale Americii.

