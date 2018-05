Problema doamnelor din întreaga lume, rezolvată! Acum poţi "proba" încălţămintea chiar dacă o cumperi de pe internet. Cum este posibil?!

Get ready for the future of e-commerce! #vyking #footrecognition #startup #Tech #News #Technology #mobile #research #ai #machinelearning #deeplearning #tryon #realtime #kicks #shoes #nike #fashion #sneakerhead #Adidas #airmax #footwear #sneaker #streetwear #ar #augmentedreality #futureofretail #puma @techcrunch @wired @mashable @creators_project @itsnicethat @fubiz @hypebeast @highsnobiety @nike @puma @farfetch @asos @zalando @ebay @forbes @kicksonfire @adidas @virgilabloh @complex @newbalance @voguemagazine @romaincolin

A post shared by Vyking (@vykingar) on May 14, 2018 at 6:29am PDT