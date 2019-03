Profeția cumplită a Mariei Ghiorghiu despre România! „Imnul va cădea și al Treilea Război Mondial va începe când...”

Cunoscuta prezicătoare Maria Ghiorghiu, devenită celebră mai ales după ce a prezis cu exactitate incendiul de la Club Colectiv, a avut o viziune despre cumplita soartă a României! Se pare că vin vremuri grele!

Femeia a prezis în luna martie a acestui an ce s-ar putea întâmpla cu aurul României, în cazul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial. Mai mult decât atât se pare că profeția anunță și alte lucruri cumplite. Să fie oare pierderea aurului semn al apropierii unui conflict armat?

„Noapte de 1 -2 Martie 2019,ora 0,44 !

Dragii mei,

În aceasta noapte,in timp ce scriam aici pe Blog, aud glas care spune ceva ce ne ingrijoreaza pe toti.

Glasul spunea asa:

"Cade IMNUL ROMÂNIEI !

IMNUL ROMANIEI cade !"

Clipă în care ,vad un soldat in armura ce era acoperit cu o fâsie din Tricolorul romanesc.

Soldatul era in fruntea unui batalion de soldati in armura argintie ,care aveau cu totii si coif argintiu pe cap.

Prieteni dragi, ce se va intampla in Romania Sfanta,am scris adeseori.

Dar,asa cum se intampla mai intotdeauna,nu toata lumea le ia in seama.

Se tot vorbeste de faptul că, ar trebui adus AURUL ROMANIEI in Tara.

Unii sunt de acord,altii nu.

Da ! Este foarte bine ca sa fie adus Aurul Romaniei in Romania,si nu tinut in alta parte ca sa platim bani sa ni-l ţina.

Acasa la noi,ce facem ? Ducem Aurul la vecini ca sa ni-l tina,sau noi suntem stapanii aurului si-l tinem in casa noastra?

În cazul (Doamne fereste) izbucnirii celui de-al Treilea Razboi Mondial, AURUL Romaniei s-ar putea sa nu mai fie al Romaniei.

Prieteni dragi, ce se va intampla de va cadea IMNUL ROMANIEI,nu stiu a va spune la modul cel mai concret. Dar,e clar ca nu ne-asteapta vremuri bune.

Nu ni se spune pe cat ar trebui sa stim cu totii,despre situatia Păcii la nivel mondial si nu numai.Si nici eu nu pot scrie prea multe aici,din motive lesne de inteles.

Totul este sa ramanem buni la inima si la suflet,credinciosi si iubitori fata de Aproapele nostru, si niciodata sa nu ne lepadam de HRISTOS si de MAICA DOMNULUI ,Carora Li se cuvine toata cinstea,slava si inchinarea,Amin.

Cu dragoste, Maria.