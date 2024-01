Nostradamus, cunoscut drept "profetul nenorocirii", a lăsat câteva previziuni îngrijorătoare pentru anul 2024, în lucrarea Les Propheties, a cărei primă ediția a fost lansată în 1555.

Se știe faptul că profețiile lui Nostradamus sunt strâns legate de aplicarea Codului Bibliei, cât și a altor lucrări despre profeții.

Conform Wikipedia, timp de 3 ani, Nostradamus a scris peste 900 de catrene și centurii despre prezicerea viitorului. În acestea prevestește despre viitorul lumii, iar 70% din ele s-au împlinit până în prezent, cred mulți.

Nostradamus a prevestit despre domnia lui Napoleon, despre Al Doilea Război Mondial, despre ascensiunea lui Hitler, despre asasinarea Președintelui american John F. Kennedy, despre aselenizare.

Într-un catren, Nostradamus vorbește despre “cerul în flăcări”, “noul oraș”, “trăznet uriaș” și “doi frați răpuși”. Mulți care au analizat acest catren au concluzionat că ar fi vorba chiar despre atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Profețiile lui Nostradamus pentru anul 2024. Ce a prezis celebrul astrolog pentru următoarele luni

Pentru anul 2024, Nostradamus a făcut predicții îngrijorătoare, iar unele par imposibile. Iată despre ce este vorba:

Secetă și inundații

Conform lucrărilor sale, celebrul astrolog a prezis valuri colosale de "tsunami" care vor devasta ferme întregi, alături de profeții privind haosul climatic, caracterizat prin perioade prelungite atât de secetă, cât și de umiditate excesivă.

"Pământul uscat va deveni și mai uscat și vor fi inundații mari", a scris el.

De asemenea, astrologul a prezis fenomene meteorologice extreme și foamete în întreaga lume.

Război

Conform New York Post, Nostradamus a prezis "lupte și bătălii navale". Mulți cred că poate fi vorba despre un conflict între Taiwan și China.

Într-unul dintre versurile sale, astrologul a menționat un "adversar roșu", care poate fi interpretat ca o referire la steagul roșu al Chinei: "adversar roșu va deveni palid de frică, îngrozind marele Ocean".

"Bătălia navală" s-ar putea referi la tensiunile dintre China și insula Taiwan. Beijingul, capitala Chinei, are cea mai mare flotă din lume.

Regele Charles, înlocuit

Într-o carte publicată în 2005, intitulată "Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future", astrologul a prevăzut vârsta la care regina Angliei va muri, cu mult înainte ca aceasta să se stingă din viață, conform sursei menționateanterior.

În aceeași predicție, el a sugerat că regele Charles va abdica de la tron, prințul Harry urmând să-i ia locul.

Un nou papă

În 2024, Papa Francisc ar putea avea în curând un înlocuitor, potrivit previziunilor astrologului. Noul papă va fi mult mai tânăr.

Aceste predicții sunt foarte dezbătute și pot exista o mulțime de interpretări pentru că scrierile lui Nostradamus sunt adesea criptice. Unii chiar pun la îndoială acuratețea predicțiilor lui și speculează cu privire la amploarea cunoștințelor sale.