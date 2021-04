Râul a cărui apă s-a făcut albă în doar câteva minute. Localnicii au crezut că nu văd bine și s-au gândit la ce e mai rău

Se pare că râul Dulais s-a albit complet după ce un camion plin cu lactate a fost implicat într-un accident. După cum arată și imaginile de la fața locului, toate produsele au ajuns în apa care și-a schimbat dramatic culoarea.

Agenția guvernamentală Natural Resources Wales a declarat, conform Daily Mail, că o ”cantitate necunoscută” de lapte s-a scurs din cisternă în lacul Dulais, ceea ce a provocat ”o decolorare semnificativă”.

Reprezentanții instituției au mers în zonă pentru a evalua pagubele și eventualul impact pe care accidentul îl va avea asupra mediului.

Filmările ajunse ulterior pe rețelele de socializare au arătat, de asemenea, faptul că râul s-a colorat pe o porțiune foarte mare.

Joi, autoritățile au fost nevoite să închidă drumul pentru a putea îndepărta resturile de pe carosabil și a recupera cisterna.

Localnicii au fost uimiți de apa albă și cremoasă care curgea în cascadă. Ei s-au gândit că este vorba despre un fenomen unic și au rămas surprinși când au aflat că laptele a schimbat culoarea râului.

”A fost o proveliște incredibilă - destul de suprarealist să vezi această apă albă curgând pe râu. Tot ce ne trebuia era un castron uriaș cu fulgi pe porumb și ar fi fost perfect”, a spus unul dintre ei, potrivit sursei citate.

