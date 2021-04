La 80 de ani, a câștigat la Loterie pentru că și-a uitat ochelarii acasă. Suma uriașă care i-a intrat în conturi

Bărbatul este un împătimit al acestui joc de noroc, ani la rând optând pentru aceleași numere, fără niciun noroc.

Ghinionul i-a dispărut după ce a făcut o greșeală banală: s-a prezentat în agenție fără ochelarii de vedere, astfel că i-a fost imposibil să aleagă combinațiile pe care le-a avut în vedere în utimele decenii.

S-a văzut nevoit să aleagă un bilet Lucky Dip, iar selecția aleatorie i-a adus un premiu de 116.000 de lire sterline. Acum, el și soția sa, Ann, în vârstă de 75 de ani, sărbătoresc câștigarea uriașei sume.

Citește și: O asistentă din prima linie în lupta cu COVID-19 a câștigat la loterie. Ce sumă impresionantă a primit și ce va face cu banii

”După ce s-a întâmplat în agenție, am avut senzația că urma să câștigăm. I-am spus lui Ann, în seara aceea, că am simțit faptul că vom câștiga.”, a povestit Denis, potrivit The Sun.

Ce vor face Ann și Denis cu cele peste 100.000 de lire

Denis și Ann joacă EuroMillions în fiecare săptămână, folosind datele lor de naștere. Ar fi făcut același lucru și în ziua cu pricina, dacă nu-și uita ochelarii.

Citește și: Ce s-a ales de Callie Rogers, cea mai tânără câștigătoare la Loto. Femeia e de nerecunoscut

”Am încercat să-mi aleg numere, dar pur și simplu nu am putut. M-am dus să plătesc ziarele și i-am cerut doamnei din spatele tejghelei un bilet Lucky Dip. S-a dovedit a fi una dintre cele mai bune decizii ale mele.

Acum, cuplul care are două fiice și trei nepoți plănuiește să renoveze casa și grădina. De asemenea, o parte din bani va merge către familia lor.

”Ne-am bucurat de viață este rândul lor acum. Acești bani îi vor ajuta mai mult decât pe noi.”, a afirmat Ann.

Citește și: Rezultate Loto 11 aprilie 2021. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus