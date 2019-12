Români care dezvoltă România. Moleculă de talent

Acesta este standardul de calitate pe care Mirela Bucovicean îl respectă din anul 2010. Atunci, după ani de experiență în publicitate, imobiliare și modă, a decis să pornească pe cont propriu o afacere în care să folosească tot ce a învățat. O platformă online că o capsulă care să concentreze tot ce au mai bun designerii de modă din România.

“Când am gândit acest proiect m-a dus la designeri și am spus, uite am ideea asta, aș vrea să știu cum ți se pare. Spre satisfacția orgoiului meu, cei zece designeri la a căror ușa am bătut. Au fost extrem de dornici și la un moment dat ei m-au împins de la spate că nu eram prea convinsă cu numele, haide, da drumul o dată la site-ul asta”, a declarat Mirela Bucovicean