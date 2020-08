Un al doilea "Pe aripile vântului": Celebrul roman care conținea în titlu cuvântul "negru" a fost redenumit pentru a nu "ofensa" pe cineva. Cum se va numi de acum înainte "Zece negri mititei", de Agatha Christie

Din sexi-bibliotecara, în detectiv! A rezolvat singură un caz de crimă vechi de 34 de ani! „Sunt pasionată de romanele scrise de Agatha Christie”



În Statele Unite, din motive legate de evitarea unor acuzaţii de rasism, romanul era publicat sub titlul "And Then There Were None" ("Şi n-a mai rămas niciunul") de mai multe decenii.



Insula pe care se desfăşoară intriga cărţii şi care se numea "Insula negrului" a devenit în noua versiune "Insula soldatului"



Adaptat pentru marile ecrane (într-un film cu Charles Aznavour) şi pentru televiziune, cartea este un bestseller mondial, care s-a vândut în peste 100 de milioane de copii.

"Este unul dintre cele mai mari succese din toate timpurile, este cel mai mare succes al Agathei Christie şi este cel mai bine vândut roman poliţist din istorie", a reamintit James Prichard, potrivit Agerpres.



Anunţul despre modificarea titlului acestui roman scris de Agatha Christie a provocat numeroase reacţii pe reţelele de socializare.





"În urmă cu câteva luni, eram mii de oameni care râdeam din toată inima de inculţii care se declarau indignaţi de acest titlu. De acum înainte, incultura triumfă şi domneşte #ZeceNegriMititei", a scris filosoful Raphael Enthoven într-un mesaj publicat pe contul lui de Twitter.

Filmul "Pe aripile vântului", considerat rasist, a fost retras de pe platforma HBO Max

Filmul "Pe aripile vântului", caracterizat de unii istorici revizionist, a fost retras de pe platforma HBO Max, în plină mişcare de protest contra rasismului şi a violenţelor Poliţiei care vizează persoanele de culoare în Statele Unite.

Lungmetrajul de patru ore, regizat de Victor Fleming şi lansat în 1939, este considerat de numeroşi profesori universitari drept cel mai ambiţios şi eficient instrument de revizionism sudist.

El prezintă în special o versiune romantică a Sudului şi o viziune foarte edulcorată a sclaviei, cu servitori ca fiind mulţumiţi de statutul lor şi trataţi drept angajaţi obişnuiţi.

Această reinterpretare a unei perioade sumbre din istoria americană este opera unei mişcări foarte organizate în fostele state confederale, care şi-au propus să prezinte Sudul de dinaintea Războiului Civil American într-o lumină mai bună.

Ideologia "cauzei pierdute" susţinea că statele din Sud s-au luptat pentru independenţa lor politică, ameninţată de Nord, şi nu pentru menţinerea sclaviei, ceea ce este un neadevăr istoric.