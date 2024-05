Un bărbat s-a ales cu arsuri de gradul trei pe față, după ce a mâncat un fruct exotic. Experiența din vacanță l-a marcat considerabil.

Bucătăria locală este una dintre atracțiile principale în timpul unei vacanțe. Un bărbat a descoperit că nu este atât de bine să se lase dus de valul curiozității.

S-a ales cu arsuri grave pe față după ce a mâncat un fruct exotic: „A explodat”

Înainte de a consuma anumite alimente este mai bine să te documentezi pentru a evita situațiile neplăcute și chiar periculoase.

Britanicul Thomas Harold Watson are 28 de ani și este muncitor în construcții. A făcut o pasiune din călătoriile prin lume, astfel că mai tot timpul este plecat să trăiască experiențe noi.

Tânărul își împărtășește aventurle pe rețelele de socializare, unde iubitorii de călătorii îl urmăresc cu sufletul la gură.

În timpul unei vacanțe în peninsula Yucatan din Mexic, a suferit arsuri de gradul trei pe față. Acesta a mâncat mai multe fructe exotice, printre care și mere de caju, iar a doua zi s-a trezit cu arsuri de gradul trei pe față și pe mâni.

Tânărul știa că merele de caju sunt comestibile, dar că au un gust amărui. El a decis să le încerce, filmându-și experiența. A doua zi însă a regretat amarnic.

„Auzisem despre fruct, dar nu l-am încercat niciodată personal, așa că l-am cumpărat, am ieșit la plimbare și am început să mănânc câteva fructe diferite. Poți mânca fructele de mere caju, se presupune că sunt puțin amare.

M-am gândit să-l gust; semăna cu fructul pasiunii. Am mușcat din el şi a explodat imediat. Instantaneu am simțit că un foc îmi străbătea gura. (...) Nu mi-a venit să cred durerea pe care am simţit-o imediat ce am muşcat dintr-un singur fruct”, a declarat el, potrivit unei surse.

Ceea ce nu știa Thomas Harold Watson este faptul că merele de caju conțin cardol și acid anacardic, un amestec caustic, care poate provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea, ceea ce s-a și întâmplat.

„Întotdeauna este bine să mănânci mâncăruri locale, dar cred că este bine să ai și câteva cunoștințe despre ele”, a mai adăugat el.

Tânărul avea fața arsă și scorojită a doua zi, iar pe mâni avea pete. Procesul de recuperare a fost destul de îndelungat și de dureros. Acum britanicul îndeamnă toți curioșii să se documenteze înainte de a consuma orice aliment sau fruct exotic în călătoriile lor.