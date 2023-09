Secretul bizar pentru a avea o căsnicie fericită. O femeie își alăptează soțul de câțiva ani, cu care are trei copii

Mama a trei copii a decis că și soțul se pune atunci când vine vorba de alăptare, iar acest lucru, spune ea, îi face căsnicia mult mai fericită.

Rachel Bailey, în vârstă de 30 de ani, a început să-și alăpteze soțul, pe Alexander, tot de 30 de ani, din 2017, când s-a trezit că are exces de lapte matern, după ce născuse al doilea copil, scrie Metro.co.uk.

„Acum șase ani, am plecat într-o croazieră cu Alexander”, și-a amintit Rachel.

„Cu toate acestea, mi-am uitat pompa de sân și am avut probleme timp de două zile, pentru că mi se adunase mult lapte nefolosit. Mă durea atât de tare și îmi era frică să nu fac o infecție, așa că am decis ca soțul meu să bea din el, pentru a mă ajuta. Am avut emoții la ideea că îmi alăptez soțul, dar de-ndată ce am făcut-o, ne-am dat seama că este perfect pentru amândoi”, povestește tânăra.

Bărbatului, de fapt, îi plăcea gustul laptelui matern al soției sale și chiar l-a preferat în locul celui de vacă.

„Alexander s-a simțit mult mai plin de energie”, a spus Rachel.

„Nu a răcit timp de doi ani după ce a început să bea lapte matern și atât de mulți oameni au spus că și pielea lui este mult mai luminoasă”, a mai continuat ea.

După ce a născut cel de-al treilea copil, Rachel și-a alăptat, din nou, soțul la micul dejun, prânz și cină.

Acum că produce mai puțin lapte, îl poate hrăni pe Alexander doar noaptea.

Femeia se asigură întotdeauna că cei trei copii ai ei sunt hrăniți înaintea soțului ei, dar a devenit cum un ritual intim și în relația lor de cuplu.

„Mă întristează că timpul nostru de alăptare s-a redus acum, mai ales că simt că ne-a îndepărtat rutina acelui obicei pe care îl aveam împreună”, a spus Rachel.

„Totul a început când Alexander mă ​​ajuta doar când aveam dureri, dar s-a transformat într-o legătură mai degrabă emoțională. Îmi place să-l alăptez, deoarece ne permite să petrecem timp de calitate împreună. Cu siguranță ne-a apropiat ca cuplu”, a mai povestit tânăra.

În timp ce ea admite că subiectul este „un pic tabu”, Rachel și Alexander nu văd de ce ar trebui să le fie rușine.

„A fost o ușurare instantanee când Alexander m-a ajutat să nu mai am dureri”, a spus Rachel.

„Pe lângă asta, a creat și o legătură mai specială între noi, pe care nu am fi avut-o niciodată dacă nu am fi început asta. Nimic rău până aici, de ce ar trebui să fie un subiect ascuns?”, a conchis Rachel.