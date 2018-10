MIRACOL în România? Descoperirea care i-a lăsat înmărmuriți pe localnicii unei comune din Alba și i-a făcut să se închine - FOTO

Localnicii din comuna Bucium, aflată la poalele Munților Orăștiei, cred că sunt martori ai unui adevărat miracol, după ce un pădurar a făcut o descoperire uimitoare, într-un butuc de lemn.

Emil Polgar, un localnic în vârstă de 56 de ani, a descoperit semnul unei cruci în interiorul unui butuc de lemn. După ce a reușit să crape un buștean, bărbatul a rămas înmărmurit să vadă semnul crucii pe fiecare parte a lemnului crăpat în două.

„Când l-am desfăcut, am văzut că are crucea în el, în miezul de lemn. Niciodată nu am mai găsit aşa ceva, deşi am umblat mult prin pădure şi am lucrat de mic la lemne”, a spus Emil Polgar, care a făcut descoperirea pe 6 octombrie.

După ce i-a arătat și soției lui ceea ce a descoperit, lemnele au ajuns la loc de cinste în casa familiei lor.

De atunci, casa familiei a devenit loc de pelerinaj pentru o mulţime de oameni, inclusiv viceprimarul comunei, care au venit să vadă cu ochii lor „minunea”.

Dacă unii s-au închinat şi s-au rugat în faţa crucii din stejar, pe care o consideră un lucru sfân, alţii au căutat să îi afle însemnătatea, susţinând că seamănă cu o cruce a Templierilor, ocrotitoare a locului şi al familiei. Alții susțin că semnul crucii din acest buștean reprezintă un semn bun pentru gospodărie, dar şi un avertisment pentru comunitate.



Crucea din stejar nu a fost singura „minune” anunţată în ultimii ani de localnicii aşezării din munţi, în care legendele sunt la preţ. Anul trecut, în Grădiştea de Munte, un alt sat al Orăştioarei de Sus, Sturdza Savu a scos la iveală o cruce misterioasă cu simboluri ciudate, potrivit adevarul.ro. Bărbatul a povestit atunci că descoperirea a avut loc după ce a visat un personaj divin care i-a poruncit, mai multe nopţi la rând, să sape sub cei doi nuci din grădina casei sale.

Acea cruce de piatră împodobită cu simboluri religioase şi inscripţionată cu mesajul „Anno Domini 1833” a fost scoasă din pământ şi aşezată la marginea drumului, aşa cum localnicul susţine că i s-a poruncit pentru a avea linişte.

Acestor „minuni” relatate de localnici li se mai adaugă comorile din munţii locuiţi în Antichitate de daci, despre care aceştia povestesc că au fost descoperite în locurile în care „flăcările bat pe comori”, fie după apariţiile stranii ale unor personaje nepământene care le-au indicat ascunzătorile lor.

Toate acestea nu sunt nici pe departe singurele „minuni” petrecute de-a lungul timpului în România sau în întreaga lume.

De exemplu, în anul 2015, mii de oameni au mers în pelerinaj în satul Puşcaşi, pentru a se ruga lângă un tablou cu Arsenie Boca, despre care localnicii afirmau că lăcrimează.



În același an, angajaţii unui restaurant din Lupeni au susţinut că o icoană a Sfintei Muceniţe Varvara, aşezată pe peretele localului de la poalele staţiunii montane Straja, a vărsat lacrimi. Mărturiile lor au făcut ca obiectul de cult, care a împodobit timp de 18 ani un perete al restaurantului, să fie mutat la un schit din Straja.



Tot în 2015, o familie din satul arădean Semlac afirma că a observat cum curge mir dintr-o icoană care îl înfăţişa pe Arsenie Boca. Sute de credincioşi din zonă au venit în pelerinaj la casa localnicilor, pentru a vedea „minunea”. Proprietarii icoanei le permiteau enoriaşilor să intre în casa lor şi să vadă icoana, iar bărbaţii aveau dreptul chiar să o atingă, dar nu permiteau fotografierea sau filmarea acesteia. Câteva zile mai târziu, aceştia au chemat Poliţia, afirmând că icoana a dispărut. Tabloul a fost găsit ulterior în grădina casei, printre flori.

De asemenea, nu mai departe de anul trecut, Biserica Târgului din Târgoviște a devenit loc de pelerinaj, după ce o icoană a Sfintei Parascheva a început să plângă. În urmă cu 1.000 de ani, în fosta biserică pe ale cărei ruine a fost construită actuala Biserică a Târgului, având hramul principal al Adormicii Maicii Domnului, ar fi fost aduse, pentru o perioadă, moaştele Sfintei Parascheva.