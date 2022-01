Și-a donat rinichiul soacrei și nu i-a venit să creadă ce a făcut iubita lui o lună mai târziu. Nu se aștepta la acest gest

”I-am donat un rinichi mamei ei, ea m-a părăsit și s-a căsătorit o lună mai târziu”, a scrie el în spaniolă în clipul care îl arată în timp ce stă întins pe canapea.

Clipul a fost vizionat de peste 16,6 milioane de ori și mulți internauți au empatizat cu Uziel, pe care l-au sfăruit să rămână optimist.

„Nu ar trebui să arăți atât de trist, ea a pierdut un domn grozav”, a comentat cineva.

„Mergi înainte și găsește femeia perfectă care te apreciază.”, a mai scris un alt utilizator Tiktok.

În ce relații a rămas Uziel Martinez cu fosta iubită

Într-un videoclip ulterior, Uziel a vorbit despre actuala legătură cu fosta lui iubită. Bărbatul a insistat că sunt în relații bune, în ciuda despărțirii lor.

„De fapt, sunt bine, sunt bine din punct de vedere emoțional, cred că așa este ea”, a spus el, potrivit Mexico News Daily.

„Nu am nimic împotriva ei, suntem în relații bune. Nu suntem prieteni, dar nici nu ne urâm. Mi-am reamintit doar pentru a face un TikTok. Nu credeam că asta va ajunge viral”, a mai adăugat profesorul.

De asemenea, el a subliniat faptul că nu va mai putea face o greșeală similară într-o relație viitoare: „Avem doar doi rinichi și dacă am dat deja unul, mai am doar altul pentru mine, așa că... nu am cum să mai fac asta."

