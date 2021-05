Sophie Mason a renunțat la job și câștigă 40 de mii de lire pe an. Momentul în care i s-a schimbat viața

O mamă în vârstă de 31 de ani, pe nume Sophie Mason, câștigă anual o sumă de 40 de mii de lire anual, creând conținut pe o pagină de Facebook, cu ajutorul celor 88 de porcușori de Guineea pe care îi deține.

Totul a început în urmă cu patru ani, când Sophie și soțul ei în vârstă de 46 de ani au cumpărat șase porcușori de Guineea, crezând că deveniseră stăpânii a șase exemplare femele.

La scurt timp, porcușorii au început să se înmulțească, pentru că în rândul lor se afla și un mascul, deși Sophie nu a cunoscut acest aspect la început.

Așadar, femeia a devenit proprietara a 88 de porcușori de Guineea, cărora le-a creat o pagină de Facebook. Sophie a renunțat la job-ul ei, pentru a-și dedica timpul porcușorilor și paginii de Facebook, care a devenit un real succes.

Citește și: Dave Anica a locuit pe stradă, dar acum câștigă peste 3,5 mii de euro. Cum a reușit să-și schimbe viața la 180 de grade

Datorită prezenței sale pe rețelele sociale, Sophie ajunge la un câștig anual de 40 de mii de lire, însă există și cheltuieli importante pe care le presupune îngrijirea a 88 de astfel de rozătoare. Femeia a calculat, și a ajuns la concluzia că pe legumele cu care hrănește animăluțele cheltuie 7 mii de lire pe an, iar consultările și intervențiile la veterinar ajung și până la 20 de mii de lire.

Îngrijirea porcușorilor de Guineea este foarte scumpă

„Îngrijirea lor este foarte scumpă. Dacă nu am fi avut succes cu pagina de Facebook și dacă nu am fi câștigat bani din ea, nu am fi putut să deținem atâția porcușori. E scump să ai atâtea animăluțe. Le place să mănânce multe legume, iar mulțumită fanilor noștri, ne permitem să-i îngrijim la un standard ridicat”, a povestit Sophie, potrivit Daily Mail.

Citește și: Denise Coates a avut cel mai mare salariu din Marea Britanie în 2020. Ce job îi aduce 1.3 milioane de dolari pe zi

Întrebată dacă are de gând să înmulțească numărul de porcușori pe care îi deține, femeia a explicat că nu, că i-a castrat, dar că intenționează să înființeze un centru prin care să salveze astfel de animăluțe.

Citește și: Paige Bauer, o fostă veterană a Forțelor Aeriene, și-a dat demisia pentru un job pe care puține femei ar avea curajul să-l facă

Pagina a fost creată de Sophie în anul 2018 și a acumulat până acum peste 20 d emilioane de vizualizări. În prezent, Sophie își petrece 80 de minute de zi pentru a tăia legume, în fața camerei de filmat. De asemenea, Sophie postează diverse fotografii și filmulețe cu porcușorii de Giuneea.

Abonații paginii pot plăti pentru conținut suplimentar sau pot da „stele virtuale” care se pot transforma în bani reali. De asemenea, câștigul pentru Sophie vine și din publicitatea pe care o plasează pe pagină.

Sophie crede că popularitatea paginii denumite Masons Cavies a venit și în contextul pandemiei de coronavirus, când oamenii au avut timp să privească un astfel de coținut de divertisment.