"Există Dumnezeu?" - Ce credea genialul Stephen Hawking despre divinitate, chiar înainte de a muri

"Există Dumnezeu?", "Va putea specia umană să supravieţuiască pe Terra?" şi "Vor fi oamenii depăşiţi de inteligenţa artificială?" sunt câteva dintre întrebările la care cel mai mare geniu al timpurilor noastre, Stephen Hawking, a răspuns, chiar înainte de a muri. Ultimele reflecții ale astrofozocianului au fost grupate în cartea "Brief Answers to the Big Questions", publicată marți.

"I se puneau adeseori foarte multe întrebări", a declarat fiica lui, Lucy Hawking, cu ocazia prezentării cărţii la Muzeul de Ştiinţe din Londra, luni seară.

Volumul reprezintă o tentativă de "reunire a celor mai clare, mai autentice, mai de succes răspunsuri pe care el a putut să le dea", a adăugat fiica savantului.

Astrofizicianul britanic Stephen Hawking, personalitate de talie mondială, a murit pe 14 martie 2018, la vârsta de 76 de ani, cu puţin timp înainte de a finaliza această carte. Ea a fost terminată de membrii familiei sale şi de colegii lui din mediul universitar, pe baza unor elemente şi informaţii ce provin din arhive personale.

Cartea va fi lansată simultan pe 16 octombrie în mai multe ţări, inclusiv Franţa, Germania, Marea Britanie şi Statele Unite. În acest volum, cunoscutul om de ştiinţă transmite cititorilor un ultim mesaj şi vorbeşte despre îngrijorările şi speranţele sale.

De ce trebui să punem întrebări importante? Există Dumnezeu? Cum a început să existe Universul? Există viaţă inteligentă în alte părţi ale cosmosului? Putem să prezicem viitorul? Ce se află în interiorul unei găuri negre? Putem să călătorim în timp? Va putea specia umană să supravieţuiască pe Terra? Trebuie să colonizăm spaţiul? Vom fi oare depăşiţi de inteligenţa artificială? Ce ne rezervă viitorul? - Fiecare dintre aceste întrebări face obiectul unui capitol al cărţii.

"Încercaţi să daţi un sens lucrurilor pe care le vedeţi şi să vă puneţi întrebări despre existenţa Universului. Fiţi curioşi în orice circumstanţă, există întotdeauna ceva de făcut şi ceva de reuşit, nu renunţaţi niciodată", scria omul de ştiinţă.

Decesul lui Stephen Hawking a generat o veritabilă "ploaie" de omagii pe plan internaţional, rareori egalată pentru un om de ştiinţă.

Obligat să se deplaseze într-un scaun cu rotile după ce a fost diagnosticat în tinereţe cu scleroză laterală amiotrofică, acest spirit strălucit, profesor la Universitatea Cambridge, şi-a consacrat viaţa studierii Universului, până a devenit o personalitate ştiinţifică de prim rang în Marea Britanie.

Apreciat mai ales pentru descoperirile sale din domeniul găurilor negre, Stephen Hawking a devenit o personalitate publică după ce a publicat în 1988 "A Brief History of Time", o operă de popularizare a ştiinţei, devenită bestseller internaţional, care s-a vândut în peste 10 milioane de copii şi a fost tradusă în 35 de limbi.

Cartea "Brief Answers to the Big Questions" beneficiază de o prefaţă scrisă de Eddie Redmayne, actorul britanic premiat cu Oscar după ce l-a interpretat pe Stephen Hawking în filmul biografic "The Theory Of Everything". Introducerea este semnată de Kip Thorne, un fizician laureat al premiului Nobel, iar postfaţa cărţii a fost scrisă de Lucy Hawking.