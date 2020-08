Dragoste la prima vedere. L-a căutat doi ani, într-o țară străină. Tânăra a trăit un șoc cand a aflat adevărul despre iubitul ei

„Vreau să vă spun că l-am găsit pe Adam. Nu-mi vine să cred că am reușit, iar acum simt că acest capitol al vieții mele a ajuns la final.

După ce am vorbit cu el, am aflat că are o iubită. Din respect pentru relația lor, am decis să închis această pagină. Vă mulțumesc tuturor pentru ajutor și încurajări.

Nu regret nimic din experiența asta nebună”, a scris Kate.