Tânăra era la plajă și a vrut să își facă o poză, dar nu i-a venit să creadă atunci când a văzut ce a apărut pe fundal

O femeie stătea la plajă și a vrut să își facă un selfie, însă nu mică i-a fost surpriza atunci când s-a uitat mai atent la poză și a văzut ce apare pe fundal.

Profitând de vremea frumoasă și de faptul că se afla într-o vacanță în Creta (Grecia), o tânără de meserie fotomodel a decis să își facă un selfie. Când s-a uitat la forografie, ca să vadă cum a ieșit, femeia a avrut parte de o surpriză de proporții. A publicat poza pe internet ca să arate ce a descoperit.

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un fotomdel pe nume Eliza Rose Watson în vârstă de 31 de ani din Marea Britanie. Profitând de timpul liber și de vremea frumoasă, britanica a decis să se relaxeze într-o vacanță în Creta (Grecia).

După ce a stat o vreme la plajă, aceasta a decis să își facă un selfie, ca să îl trimită prietenilor. A realizat fotografia, apoi a vrut să se uite atent la ea, înainte să o trimită. Nu mică i-a fost însă surpriza atunci când s-a uitat și a descoperit ce se afla pe fundal, de fapt.

Surprinsă de ceea ce a văzut, Eliza Rose Watson n-a mai stat pe gânduri, ci a publicat imaginea pe internet și, așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Așa cum se poate observa în imagine, tânăra stă întinsă la plajă și în spate se află o femeie care pare că o filmează sau o fotografiază. Uimită de gestul acesteia, fotomodelul a dezvăluit totul pe pagina ei de TikTok.

„Oare încerca să prindă unghiul bun?”, a scris femeia în dreptul filmării, au informat cei de la mirror.co.uk.

„Am simțit că spațiul meu personal este puțin invadat. Totuși, avea tot dreptul din lume să filmeze sau să facă poze, fiindcă eram într-un spațiu public. După ce am realizat ce s-a întâmplat am vrut s-o urmăresc ca să îi cer poza, fiindcă sigur a surprins un cadru mai bun decât mine în imagine”, a glumit tânăra cu referire la posteriorul ei.

