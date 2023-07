Fiecare persoană din Coreea de Sud va deveni, în mod brusc, cu cel puțin un an mai tânără după schimbarea legii.

Sistemul internațional înlocuiește una dintre cele două metode tradiționale ale țării, care spune că, în general, oamenii au un an atunci când se nasc, pentru că se lua în considerare și timpul petrecut în uterul mamei.

Țara unde oamenii au devenit, dintr-o dată, cu un an mai tineri. O lege a schimbat totul

Astfel, sud-coreenii au devenit instantaneu mai tineri cu un an sau doi, notează News.sky.com. Cu alte cuvinte, urmează să intre în vigoare noile legi care impun să se folosească modelul internațional de recunoaștere a vârstei unei persoane.

Sistemul „vârsta coreeană” prevede, de asemenea, ca oamenii să îmbătrânească cu un an începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, în loc de data nașterii lor efective.

Înseamnă că cineva născut în noaptea de Revelion ar împlini doi ani în ziua de Anul Nou.

Cealaltă metodă tradițională – sau „numărarea vârstei” – se referă la faptul că o persoană are zero ani la naștere, dar vârsta sa crește cu un an la fiecare 1 ianuarie.

Această metodă înseamnă că cineva născut în noaptea de Revelion ar împlini un an în ziua de Anul Nou.

Metoda „numărării vârstei” va rămâne în continuare în vigoare, pentru că multe legi încă o folosesc. De exemplu, oamenii din Coreea de Sud pot cumpăra alcool din anul - și nu din ziua - în care împlinesc 19 ani.

Cu toate acestea, modificarea legii ar putea însemna că sud-coreenii vor avea lipsă de ani pe documentele lor oficiale.

De la începutul anilor 1960, țara a folosit norma internațională de calcul, conform căreia oamenii au zero ani de când vin pe lume, dar primesc câte un an la fiecare zi de naștere documentele medicale și legale.

Dar mulți sud-coreeni au continuat să folosească metoda tradițională pentru orice altceva.

Într-o ședință de informare de luni, ministrul legislației guvernamentale Lee Wan-kyu a declarat: „Ne așteptăm ca disputele juridice, plângerile și confuzia socială care au fost cauzate cu privire la modul de calculare a vârstei să fie mult reduse”.

Un sondaj guvernamental efectuat în septembrie anul trecut a menționat că 86% dintre sud-coreeni au declarat că vor folosi sistemul internațional de vârstă în viața lor de zi cu zi când noile legi vor intra în vigoare.

„Eram pe cale să împlinesc 30 de ani anul viitor [în cadrul sistemului tradițional de vârstă coreean], dar acum am ceva mai mult timp câștigat și îmi place”, a declarat Choi Hyun-ji, un angajat de birou în vârstă de 27 de ani din Seul.

„Este pur și simplu fain să simt că devin mai tânăr”, a adăugat el.