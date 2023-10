Annie Knight a surprins când a povestit detalii despre viața ei intimă. Tânăra a mărturisit că s-a culcat cu 300 de bărbați și femei în decursul unui an și că face o avere din conținutul pentru adulți pe care îl postează online.

Deși a fost concediată, hărțuită pe internet pentru felul în care alege să trăiasă și tatăl ei a aflat despre contul de OnlyFans, Annie Knight nu se lasă. Tânăra de 26 de ani, care a fost supranumită ”persoana cea mai activă sexual din Australia”, le răspunde celor care o critică.

Annie a ajuns recent pe prima pagină a ziarelor după ce a dezvăluit că a fost concediată, după doar cinci zile de muncă, deoarece șefi ei nu au fost impresionați de activitatea ei profitabilă de pe OnlyFans.

De asemenea, managerii nu au fost încântați nici de dezvăluirile făcut de femeie, conform cărora s-a culcat cu 300 de bărbați și femei într-un an.

Compania a explicat că Annie a fost concediată pentru că "nu a cerut permisiunea de a conduce această afacere în paralel cu slujba sa de zi cu zi" și pentru că "a partajat online imagini pornografice cu limbaj dur".

Tatăl femeii care s-a culcat cu 300 de bărbați a aflat cu ce se ocupă fiica sa. Ce a zis despre activitatea ei intens criticată

Daily Mail a transmis că Simon Knight a fost informat despre cariera fiicei sale în vânzarea de conținut sexual online, după ce anterior crezuse că aceasta lucra doar în social media.

"Nu știu nimic despre asta", a declarat el Daily Mail Australia când a fost întrebat ce părere are. Bărbatul a continuat: "Voi vorbi cu ea despre asta. Sunt prieten cu ea pe Instagram".

Annie a precizat că "mama și tatăl vitreg" sunt cei care îi susțin cariera. Potrivit ei, tatăl biologic este "prea bătrân" pentru a ști ce este OnlyFans, dar acum acceptă alegerea ei în carieră după ce au vorbit la telefon.

"Știe că lucrez făcând social media - Instagram și TikTok - dar a trebuit să-i explic ce este OnlyFans și acum este total de acord cu asta", a spus ea.

Annie Knight, răspuns pentru cei care o critică

În loc să se lase doborâtă de toate acestea, Annie a avut un răspuns sfidător pentru cei care o critică.

Într-o postare pe Instagram, ea a folosit cuvântul ”unpshased” pentru a își descrie starea, ceea ce înseamnă că nu se lasă afectată de tot ceea ce s-a întâmplat.

Probabil că sumele pe care le câștigă sunt un motiv întemeiat pentru a nu lua în calcul părerile celorlalți.

Annie încasează anual 18 milioane de dolari australieni, ceea ce înseamnă aproximativ 939.000 de lire sterline. Ea susține că a început să facă OnlyFans pentru a își cumpăra o casă, dar nu s-a gândit niciodată că va avea atât de mult succes.

La începutul acestui an, Annie a devenit virală atunci când a apărut în emisiunea The Kyle and Jackie O Show pentru a discuta despre afacerea ei. În cadrul show-ului, a recunoscut că s-a culcat cu 300 de bărbați și femei într-un an, spunând că sexul o face "să se simtă bine" și că este "dispusă să încerce orice".

Ea a adăugat că, uneori, se culcă cu până la cinci persoane într-o singură zi, căutând oameni pe aplicațiile de dating - dar păstrează și o listă de persoane cu care se întâlnește în mod regulat.