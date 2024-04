Transformarea incredibilă prin care a trecut o femeie care avea 328 kilograme. Cum arată acum după ce a slăbit 200 kilograme

Tammy Slaton avea 328 kilograme, iar ea și sora ei, care cântărea la fel ca ea, duceau o viață grea în lupta cu obezitatea.

Cele două surori au avut propriul lor reality show la TV în care povesteau despre dificultățile lor zilnice în lupta lor de a scăpa de kilogramele în plus.

Chiar dacă pentru mulți asta poate părea imposibil, femeia a reușit să slăbească 200 kilograme. Lupta ei cu kilogramele în plus nu a luat sfârșit. Pentru Tammy aceasta este o luptă care va continua toată viață, dorindu-și mereu să nu se îngrașe la loc.

Tammy a slăbit 200 kilograme

Femeia a avut o ambiție extraordinară să slăbească atât de mult și, cel mai important lucru, să se mențină.

Tammy, care are acum 37 ani, a povestit de mai multe ori că era dependentă de mâncare și adicția ei a adus-o până la stadiul în care a ajuns să cântărească 328 kilograme.

Din cauza greutății sale, în trecut Tammy se deplasa doar cu ajutorul unui scaun rulant pentru că nu se putea sprijini pe propriile sale glezne. Risca să îți fractureze picioarele pentru că nu puteau suporta greutatea pe care o avea.

După ce a slăbit, acum Tammy se poate deplasa singură. Ea a trecut print-o dramă uriașă atunci când soțul ei a murit anul trecut la vârsta de 40 ani.

Din fericire, Tammy a primit sprijinul susținătorilor ei care i-au fost alături pe tot parcursul procesului ei de slăbire. În prezent, tânără spune că îi simte lipsa soțului ei.

Cei care au urmărit-o pe Tammy în realty show-ul i-au trimis mesaje de încurajare și o laudă pentru rezultatele ei. Călătoria ei impresionantă a ajutat-o să își testeze limitele și să se forțeze pentru a depăși toate obstacolele.

Cât a slăbit Amy, sora lui Tammy

Amy Slaton, sora lui Tammy, a reușit și ea să slăbească foarte mult și a postat mai multe video-uri despre evoluția ei pe TikTok.

Cele două surori au apărut în reality show-ul 1000 lbs Sisters în 2020. Pe atunci Amy vorbea despre cât de mult vrea să slăbească pentru a putea să aibă copii.

Până în prezent, tânăra în vârstă de 35 de ani, a reușit să slăbească 56 kilograme și are acum un fiu în vârstă de 11 luni pe nume Glenn.

Fanii reality-show-ului au felicitat-o pe Amy pentru progresul ei și au lăudat-o pentru felul în care arată acum, fiind total schimbată.

Tammy le-a mărturisit urmăritorilo ei că a reușit să slăbească mai mult decât își propusese.

“Când m-am urcat pe cântar și am văzut cifra, nu am mai respirat pentru câteva secunde. Am cu 6 kilograme mai puțin decât îmi propusesem să slăbesc”, a spus Tammy.