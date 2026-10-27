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Trucul simplu care poate împiedica praful să se depună rapid pe mobilă. Ai nevoie de un produs folosit, de obicei, pentru haine

Praful este inamicul unei locuințe curate. Află în articolul de mai jos ce produs aparent banal te poate scăpa de o grijă în plus.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 11:08 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 11:07
Ai nevoie de un produs folosit, de obicei, pentru haine | Shutterstock
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Praful este pe ordinea de zi atunci când vine vorba de curățenia unei locuințe. Nu de puține ori frustrarea apare aproape imediat după o sesiune de curățenie, tocmai pentru că praful se depune în doar câteva minute.

Ei bine, există o soluție surprinzătoare la această problemă, și anume un anumit tip de șervețel pe care, de regulă, oamenii îl folosesc pentru haine.

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Trucul simplu care poate împiedica praful să se depună rapid pe mobilă

Praful nu este o problemă doar de ordin estetic sau igineic, ci ține și de sănătate (polen, alergeni, acarieni etc.), fiind format din particule fine care provin atât din interiorul locuinței, cât și din exterior. Cantitatea de praf diferă în funcție mai mulți factori, de la circulația aerupului, până la materialele din casă și activitatea zilnică.

De regulă, casele în care sunt și animale de companie, necesită o îndepărtare a prafului mai frecventă.

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O soluție eficientă este umezirea lavetelor din microfibră. Dacă le umezești ușor, pot îndepărta praful ușor, fără să îl ridice în aer. Spre deosebire de pămătuf sau cârpe uscate, care pot ridica praful în aer ca mai apoi să se depună iar, acestea pot reduce temporar acumularea de praf de pe suprafețe și obiecte.

Ei bine, pentru a te asigura însă că locuiești într-un mediu curat mult mai mult timp ai la îndemână un truc simplu: șervețelele pentru uscătorul de rufe. Potrivit unei surse, efectul acesta s-ar datora electricității statice.

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Șervețelele pentru uscătorul de rufe sunt subțiri, sunt deja tratate cu substanțe care ajută la înmuierea țesăturilor și la reducerea electricității statice. Astfel, proprietățile antistatice sunt aliatele împotriva prafului. Simplu gest de a șterge o suprafață face să se depună un strat subțire de substanțe antistatice, care reduc tendința de acumulare a prafului. De asemenea, șervețelul colectează o parte din praful deja depus.

Potrivit sursei menționate anterior, pentru a beneficia de proprietățile șervețelelor respective, suprafețele trebuie curățate mai întâi cu o lavetă din microfibră ușor umedă, după care cu un șervețel curat pentru uscătorul de rufe se trece peste suprafață.

Face adevărate minuni pentru plintele de la baza pereților, jaluzele și ramele ferestrelor.

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Atenție însă: trebuie testate mai întâi șervețelele pe o suprafață mică, pentru a te asigura că nu deteriorează materialele pe care le ai în casă. De preferat să se evite ecraneșe, finisajele delicate sau suprafețele tratate special. Totodată, nu trebuie să intre în contact cu alimentele. Iar pentru persoanele sensibile la mirosuri puternice, de preferat o variantă a șervețelelor fără parfum.

tânără care stă pe jos și tușește cu pămătuful de praf în mână după ce face curat
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Șervețelele pentru uscătorul de rufe mai pot fi utilizate și atunci când dorești să îndepărtezi scame sau firele de păr.

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