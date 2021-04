Ultima fotografie a Prințului Philip alături de toți strănepoții lui. Ce detaliu nu le-a scăpat privitorilor

Prințul Philip a murit vinerea trecută, pe 9 aprilie, la vârsta de 99 de ani. În amintirea bunicului său, Prințul William, alături de soția sa Kate Middleton, au postat pe contul său de Instagram ultima fotografie a Prințului Philip alături de toți strănepoții săi.

Fanii familiei regale au observat imediat că din această fotografie lipsesc doi dintre strănepoți, Archie, fiul lui Harry și a lui Meghan Markle, dar și Arthur Philip, băiețelul prințesei Eugenia.

Motivul pentru care cei doi lipsesc din poză este pentru că nu se născuseră încă. Archie s-a născut în 2019, iar fiul Prințesei Eugenia s-a născut în februarie 2021.

Citește și: Mesajul prințului William la moartea bunicului său, prințul Philip. Cuvintele sale au emoționat pe toată lumea

Ultima fotografie a Prințului Philip cu strănepoții săi

Regretatul duce de Edinburgh se afla pe o canapea alături de Regina Elisabeta a II-a, fiind amândoi extrem de zâmbitori pentru că erau înconjurați de cei 7 strănepoți ai lor. Pe atunci, Prințul Philip avea 94 de ani, iar regina Marii Britanii avea 89 de ani.

La descrierea fotografiei, Ducii de Cambridge au adăugat:

“Captured by The Duchess of Cambridge 📷 The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018.”.

De asemenea, pe contul de Instagram al ducilor de Cambridge a mai fost adăugată o fotografie din 2015, pe când Charlotte era încă foarte mică.

Reacția Reginei Elisabeta când a aflat că Meghan nu va veni la înmormântare

După moartea prințului Philip, atât Meghan, cât și Harry ”au fost în contact cu regina Elisabeta a II-a”, a declarat o persoană apropiată lor pentru People.

În timp ce prințul Harry s-a întors, duminică, în Marea Britanie pentru a putea participa la înmormântarea bunicului său, Meghan Markle nu a putut să-l însoțească.

Ducesa de Sussex, care așteaptă al doilea copil al cuplului, ”a fost sfătuită de medicul ei să nu călătorească”, a spus un purtător al Palatului Buckingham pentru publicația People.

Citește și: Cum arăta prințul Philip în primii ani de viață. Imagini de colecție din copilăria și adolescența soțului Reginei Elisabeta a II-a

Astfel, soția lui Harry a rămas în California cu fiul lor, care urmează să împlinească 2 ani în mai.

”Meghan și-a exprimat condoleanțele. Regina înțelege de ce nu poate călători în acest moment”, a mai explicat apropiatul perechii regale.

Ultimele dorințe ale Prințului Philip

Prințul Philip, ducele de Edinburgh, a purtat o conversație emoționantă cu Charles, cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață.

Într-o conversație emoționantă, Philip l-a sfătuit pe prințul de Wales să o urmărească îndeaproape pe regină, să aibă grijă de ea și au discutat despre modul în care moștenitorul ar trebui să conducă familia regală în următorii ani.

Se pare că soțul reginei Elisabeta a II-a era conștient de faptul că va fi puțin probabil să-și revină complet după cele câteva săptămâni de spitalizare, așa că și-a exprimat dorința de a se întoarce acasă, dorind să moară în propriul pat.