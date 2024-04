Un american a renunțat la viața din Michigan și a venit la Țicleni, în Gorj, la aleasa inimii lui! Ce a zis despre soția româncă

Un american a renunțat la viața lui din Michigan și a venit la Țicleni, în Gorj, la aleasa inimii lui, ca să se căsătorească. Povestea lor a stârnit numeroase reacții.

Se spune că dragostea nu cunoaște limite și că, atunci când iubești, poți ajunge să faci lucruri îndrăznețe. De asta s-a convins și Michael Bush, un american care s-a căsătorit la Țicleni, în Gorj, cu Ana Maria, aleasa inimii lui. Bărbatul a renunțat la viața lui în Michigan (Statele Unite ale Americii) pentru a se stabili în România.

Micharl Bush și Ana-Maria s-au cunoscut pe Facebook în urmă cu ceva timp și vreme de doi ani aceștia au vorbit zilnic în fața camerei. Apoi, aceștia au decis că a venit momentul să se cunoască mai bine, așa că tânăra a mers la el, în Michigan (Statele Unite ale Americii). N-a furat mult și Michael a venit în România, iar de atunci aceștia au fost de nedespărțit.

„Ei bine, sunt oficial de o săptămână în România și a fost grozav! Petrecerea timpului real cu Ana a fost grozav, vremea a fost grozavă pentru mine (fără zăpadă până acum), iar oamenii par să facă cu mâna și să fie de ajutor… sau pur și simplu se simt prost pentru americanul prost care poate vorbi doar limitat și stricat. romana… încă în dezbatere. Încerc chiar să-mi reînvie snapchatul pentru a documenta lucrurile”, a scris Michael pe Facebook la scurt timp după venirea în România, potrivit celor de la asingorj.ro, care a spus că vrea să facă o petiție pentru a aduce Berea preferă din România în America.

La începutul anului 2022 a avut loc logodna și, un an mai târziu, s-au căsătorit în Țicleni, Gorj. Au dus o viață fericită împreună și americanul a povestit, prin intermediul unor clipuri video publicate pe TikTok, cum a fost acomodarea lui aici și prin ce situații a trecut de-a lungul timpului, ce îi place în țara noastră, dar și ce îi lipsește din Statele Unite ale Americii.

În februarie 2024, Michael Bush a anunțat că au devenit părinți: „Am rămas în urmă cu postările ,dar am avut un an nebun și plin de lucuri minunate. M-am mutat în România, m-am căsătorit cu o femeie minunată pe nume Ana-Maria, am călătorit, am obținut viza de muncă pentru România, mi-am găsit un loc de muncă și mi-am îndeplinit visul de-a mă muta în Euripa. Am adus pe lume un mini-eu uimitor, am emrs la cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, cel de la Craiova, am învățat mai multă română, așa că nu mai sunt doar acel american. Am învățat să conduc o mașină cu cutie de viteze. Abia aștept să văd ce aduce noul an”, a scris bărbatul pe Facebook, în ianuarie.

Azi, cei doi au devenit cunoscuți și au dat chiar și interviuri, iar povestea a devenit virală.

