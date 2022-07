Un bărbat a băut câteva pahare la o nuntă și s-a apucat să danseze, dar ceea ce a urmat i-a lăsat mască pe toți. Ce a urmat

Un bărbat invitat la o nuntă a reușit să atragă toate privirile celor din jur asupra lui, După ce a băut câteva pahare în plus, omul s-a apucat să danseze. Totuși, nu a durat mult și ceva complet neașteptat s-a întâmplat. A fost momentul în care privirile tuturor s-au ațintit asupra lui.

Nunțile sunt un bun moment ca familia, prietenii și apropiații să se adune pentru a sărbători momentul în care doi tineri au ales să spună „da” în fața destinului și să își întemeieze împreună o familie. Indiferent de țară sau religie, acest eveniment este unul marcat de o petrecere cu mult fast, unde toți invitații trebuie să se simtă cât mai bine.

Se spune că nu există nuntă fără cel puțin o rudă sau un prieten care să aibă obiceiul să bea mai mult decât e cazul și apoi să se lase dus de val, fără pic de reținere.

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa