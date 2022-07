Mireasa n-a vrut să le asculte rugămintea, așa că părinții fetei au recurs la un gest complet neașteptat. Ce au putut să facă

Un tată supărat a dezvăluit la ce gest complet neașteptat a recurs atunci când fiica lui, viitoare mireasă, a ignorat rugămintea venită de la ambii părinți.

Nunta este una dintre cele mai fericite momente din viața unei tinere, căci reprezintă clipa în care ea își unește destinul cu alesul inimii sale. Nu de puține ori, viitoarele mirese fac tot ce le stă în putință pentru ca petrecerea de nuntă să iasă perfect. Totuși, o tânără a ajuns să ignore rugămintea venită din partea părinților ei. Supărați, oamenii au recurs la un gest complet neașteptat.

Ce au făcut o mamă și un tată, ca să-i dea o lecție fiicei lor, care nu a vrut să le asculte rugămintea înainte de nuntă

Întreaga întâmplare a fost povestită în detaliu chiar de către tatăl supărat. Omul a spus cum fiica sa, viitoare mireasă, a rignorat rugămintea familiei și a ajuns să o lase profund îndurerată pe mama ei, dar și pe toți ceilalți din familie. Povestea a fost publicată pe un site celebru de tip forum, dar a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii.

„Soția mea și-a făcut rochia de nuntă cu mama ei. Era un mod simplu, dar atât de frumos. Era foarte mândră de rochie și mi-a zis mereu cum o va da copiilor săi, să o poarte la nunta lor. Avem trei fiice (34, 30, 25 de ani) și un băiat (28). Încă de la început, soția mea a avut grijă să îi anunțe pe toți că rochia trebuie foarte bine îngrijită și dată mai departe. Cea mai mică dintre fiice nu a purtat-o. Cumnata a purtat-o, fiica cea mare a purtat-o. Pentru fiecare dintre copiii noști am oferit sprijin financiar pentru școală, nuntă, un avans de casă. Olivia, însă, a vrut bani pentru nuntă.

Nunta este planificată pe 4 august. Cu câteva luni înainte, fiica mea i-a cerut soției rochia, ca să aibă timp să îi facă modificările necesare la croitorie. Zilele trecute, Olivia m-a sunat să merg cu ea să achit niște cumpărături și una dintre opriri era și la croitor. Era vizibil nervoasă și am presupus că sunt emoțiile de dinaintea marelui eveniment. Nu a durat mult și a ieșit la iveală adevărul! Rochia cu care fiica noastră și-a făcut apariția era complet alta decât cea dată de mama ei. Practic, a modificat rochia fără să ceară voie. A folosit bucăți din rochia veche pe care le-a atașat pe una nouă.

Am fost bulversat, nu îmi venea să cred ce văd în fața ochilor. Am cerut imediat croitoresei să îmi dea ce a mai rămas din rochia soției mele. Când a aflat ce s-a întâmplat a fost de-a dreptul devastată. Fiindcă nu ne-a ascultat rugămintea am decis să tăiem toate cheltuielile, atât pentru ziua respectivă, cât și pentru nuntă. Ea și logodnicul ei vor găsi o metodă să se descurce. I-am explicat Oliviei cât de importantă era acea rochie pentru mama ei și cu câtă iubire și grijă a păstrat-o în tot acest timp. Replica fiicei mele a fost că, din moment ce ea e ultimul copil care mai poate purta rochia, atunci și-a permis să facă ce vrea cu ea. Oare exagerez eu?”, a scris tatăl miresei care nu a ascultat rugămintea părinților, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, oameni din întreaga lume au reacționat imediat și au dat dreptate tatălui supărat, spunând că gestul viitoarei mirese este inadmisibil.

