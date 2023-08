Un bărbat a dat un bacșiș de 500 de euro la un restaurant, iar chelnerul l-a urmărit. Ce i-a spus a fost total neașteptat

Un italian bogat s-a simțit generos și a oferit un bacșiș de 500 de euro într-un restaurant din Saint Tropez. După ce a plecat de la masă, bărbatul a fost urmărit până în parcare de chelnerul care l-a servit, iar ce i-a spus acesta l-a lăsat mască.

