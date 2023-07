Un bărbat a înghițit din greșeală un păianjen în timpul somnului și insecta l-a mușcat de gât. Ce a urmat

Un bărbat a trecut printr-o experiență cu totul și cu totul neașteptată după ce a înghițit un păianjen și acesta l-a mușcat de gât.

Un om vârstă de 52 de ani a povestit în detaliu prin ce situație neobișnuită a trecut într-o seară, după ce a înghițit din greșeală un păianjen, în timpul somnului. Ceva neașteptat a urmat la scurt timp după mușcătura în gât a insectei.

Un bărbat a înghițit din greșeală un păianjen în timpul somnului și insecta l-a mușcat de gât. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat

Aceasta este incredibila situație trăită de Chris Cowsley în vârstă de 52 de ani din Hertfordshore, Marea Britanie. Omul, de meserie postaș, a decis să se culce. La un moment dat, pe la 3 și jumătatea noaptea, s-a trezit brusc din somn, având senzația că se va sufoca. Britanicul a simțit o înțepătură în interior și, când și-a dat seama că nu poate să respire cum trebuie, n-a mai stat pe gânduri, ci a pus imediat mâna pe telefon, ca să sune la ambulanță.

Citește și: Un bărbat a descoperit o piatră prinsă la geamul din balcon. A spart-o și a descoperit ceva neașteptat. Ce era în bulgăre, de fapt

Paramedicii s-au deplasat imediat la fața locului s-a deplasat o echipă de paramedici și omul a fost dus de urgență la spital. După analize și un control amănunțit, medicii i-au dat vestea ce l-a surprins din plin pe om: britanicul a înghițit un păianjen în timpul somnului și insecta l-a mușcat de interiorul gâtului, iar acesta a fost momentul în care insecta l-a mușcat și a apărut senzația de sufocare și durerea.

„Era o noapte cât se poate de obișnuită atunci când m-am trezit brusc fiindcă mă înecam. A trebuit să îmi bag un deget pe gât ca să pot lua niște aer, dar de îndată ce îl scoteam nu mai puteam respire. Am crezut că voi muri. Nu știu cum săraca doamnă de la capătul liniei a înțeles cee ace încercam eu să îi transmit. Atunci când ambulanța a ajuns aici, paramedicii s-au uitat în gâtul meu. Unul dintre ei a zis că am inhalat un păianjen în somn și că acesta m-a mușcat de gât. M-au conectat la aparate și am plecat spre spital”, a povestit bărbatul, potrivit celor de la walesonline.co.uk.

Citește și: O femeie a crezut că are apă în ureche, așa că a mers la spital. Asistenta s-a uitat, dar a observat că ceva se mișcă

După câteva ore petrecute la spital, omul a fost consultat inclusiv de un specialist ORL pentru ca medicii să se asigure că nu mai există alte pericole sau complicații. Bărbatul a fost apoi externat.

„M-au tratat foarte bine la spital. Mi-au dat inclusiv antibiotice. Când am ajuns acasă m-am apucat să fac curat în casă. De obicei îi lăsăm în pace să stea prin casă, mai ales că locuim într-o zonă rurală. Nu am avut niciodată probleme, dar după acest incident nu am mai putut să mă liniștesc decât după ce am făcut curat”, a mai povestit omul.