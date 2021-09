Un bărbat a reușit să slăbească 31 kilograme după ce a renunțat la băutura lui preferată. Cum arată Scot după transformare

Scot, un bărbat în vârstă de 46 ani, a reușit să scape de kilogramale în plus datorită unei schimbări pe care a introdus-o în dieta. Bărbatul a renunțat complet la alcool pentru 365 zile și a reușit să slăbească 31 kilograme.

Într-un interviu pentru express.co.uk, Scot, care nu a dorit să-și divulge întreaga identitate a povestit că a reușit să slăbească 31 kilograme prin intermediul provocării Un An Fără Bere ( One Year No Bear).

Programul One Year No Beer a inspirat mii de oameni din diferite colțuri ale planetei, oameni care au dorit să-și împărtășească povestea. Printre ei se numără și Scot. El a renunțat la alcool și a implementat un stil de viață sănătos, făcând regulat antrenamente sportive.

Scot și viața lui înainte de a renunța la alcool pentru 1 an

Scot a povestit pentru express.co.uk cum arăta viața lui înainte de a accepta provocarea de a renunța complet la alcool pentru 365 zile.

“Nu mă înțelegeți greșit. Viața mea era destul de bună în multe feluri. Eram relative fericit, aveam o viață de familie împlinită și mulți prieteni, eram ok cu jobul meu. Dar trebuie să recunosc că dieta mea era sărăcăcioasă”, a explicat Scot.

Bărbatul a mărturisit că greutatea lui fluctua des și de cele mai multe ori nu prea se gândea la mâncarea pe care o alegea. Treptat, el a ajuns să fie supraponderal și ce era și mai îngrijorător este faptul că nu făcea deloc mișcare.

“Acel stil de viață nu era bun pentru nimeni, în special când ai trecut de 40 ani”, a mărturisit bărbatul.

Ceea ce l-a impulsionat să se apuce de sport și să aibă mai mare grijă de stilul său de viața a fost promovarea pe care a primit-o la muncă. După ce și-a dat seama că acum totul e mai greu pentru el, Scot a știut că trebuie să implementeze niște schimbări. Pe lângă planificarea dietei, bărbatul și-a dat seama că trebuie să își regleze și somnul.

Provocarea pe care a acceptat-o i-a schimbat viața

“Mereu am încercat să slăbesc, dar nu am renunțat niciodată la alcool în dietele mele. Tocmai de aceea greutatea mea a fluctuat”, a mărturisit Scot.

În afară de introducerea mâncării sănătoase în dieta lui și renunțarea la alcool, bărbatul de 46 ani a deci să se apuce și de făcut mișcare și a ales să alerge mai des în parc.

“Scoteam câinii la plimbare în parc și am început să simt atmosfera aia și mi-am dorit să fac parte din ea”, a mai adăugat Scot.

După ce a citit mai multe testimoniale ale celor care au acceptate provocarea One Year No Beer, Scot s-a simțit determinat să încerce. Chiar dacă nu se declara ca fiind un alcoolic, bărbatul a mai spus că știa că are nevoie de o schimbare în ceea ce privește viciul său.

“Pur și simplu am încetat să ma mai gândesc la alcool după o vreme pentru că m-am focusat pe provocare”, a mărturisit Scot.

Grupul One Year No Beer i-a oferit foarte mult spijin, iar colegii lui de acolo l-au încurajat să continue. Toate lucrurile pe care le-a învățat prin intermediul acestui program l-au ajutat pe bărbat să înțeleagă de ce alcoolul face rău sănătății sale.

Astfel, după ce a înțeles de ce trebuie să scape de acest viciu, schimbarea a început și s-a preocupat mai mult de felul în care arată. Scot a început să facă din ce în ce mai mult sport, reușind să slăbească 31 kilograme.

“A fost dificil. Și cred că primele 28 de zile au fost cele mai grele, dar apoi totul a devenit mai ușor”, a povestit bărbatul.