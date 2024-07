Un bărbat a trăit aproape 100 de zile sub apă. Ce a descoperit în urma experimentului

În cadrul unui experiment, un bărbat a trăit aproape 100 de zile sub apă. Corpul său a suferit modificări care l-au uluit.

Joseph Dituri are 56 de ani și este un cercetător american. În cadrul unui experiment, a atins o performanță istorică. Acesta a trăit aproape 100 de zile sub apă.

Bărbatul nu este la prima experiență de genul acesta. În luna mai 2023, a băutut recordul pentru cea mai lungă perioadă petrecută sub adâncuri fără depresurizare, conform unei surse.

De ce a participat bărbatul la experimentul respectiv

Joseph Dituri este profesor universitar la o universitate din Florida. Acesta studiază modul în care corpul uman se comportă la expunerea pe termen lung la o presiune extremă.

Acesta a petrecut sub apă o lungă perioadă de timp, și anume din martie până în iunie 2023, într-o ”casă” de 9 metri pe 9, pe fundul unei lagune din Key Largo din Florida, de 10 metri adâncime.

Bărbatul a fost sub atenta supraveghere a altor oameni de știință. Totodată, Joseph Dituri și-a ținut în continuare cursurile, intrând de pe laptop pentru întâlnirile cu studenții săi. Ba mai mult, acesta a oferit interviuri unor jurnaliști de la The Independent.

Profesorul universitar s-a supus acestui experiment pentru a studia un nou medicament care ajută la livrarea oxigenului în corp sub presiuni ridicate și pentru dezvoltarea unor noi vase de sânge.

Mai mult decât atât, la doar 30 de zile de la începerea experimentului, cercetătorul a descoperit o nouă specie, și anume un organism celular, care acum a devenit obiect de studiu pentru microbiologi.

În cadrul unor interviuri acordate în acel timp, profesorul universitar a declarat că organismul unicelular descoperit este, de fapt, de multă vreme printre noi, însă nu poate fi observat.

„Este o specie nouă pentru știință. Oamenii au făcut scufundări în această zonă de mii și mii de ori – era aici, doar că noi nu o vedeam”, spune el conform sursei menționate anterior.

Ce a descoperit în urma experimentului

Joseph Dituri a observat că, după timpul petrecut sub apă, a întinerit cu aproximativ 20 de ani. Totodată, a simțit că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit. Mai mult decât atât, a sesizat că are telomeri - structuri de cromozomi - mai lungi, ceea ce e în strânsă legătură cu longevitatea.

„Acum am 56 de ani. Vârsta mea extrinsecă era de 44 de ani. Când am ieșit din apă, vârsta mea extrinsecă era de 34 de ani. Așadar, telomerii mei s-au alungit. De fapt, am întinerit când eram sub apă”, a declarat acesta.

Descoperirea l-a uimit profund.