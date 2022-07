Un bărbat a vrut să se încalțe și a trăit o spaimă de zile mari. Ce se afla în pantoful său

Un videoclip în care o cobră este scoasă dintr-un pantof a fost distribuit pe Twitter de ofițerul Susanta Nanda de la Indian Forest Service (IFS). În dreptul videoclipului publicat pe Internet, ofițerul a atras atenția asupra faptului că șerpii se pot ascunde în cele mai ciudate locuri posibile.

Într-un localitate indiană o cobră a fost filmată cum stătea încolăcită în pantoful unui bărbat. Ofițerul Susanta Nanda de la Indian Forest Service i-a avertizat pe conaționalii care priveau imaginile că în timpul musonului șerpii se ascund în cele mai neașteptate locuri.

You will find them at oddest possible places in https://t.co/2dzONDgCTj careful. Take help of trained personnel.

WA fwd. pic.twitter.com/AnV9tCZoKS