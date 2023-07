Un bărbat a avut șocul vieții lui când a crezut că a dat peste scheletele unei „sirene”, stârnind controverse pe rețelele sociale.

Descoperirea ciudată a fost găsită pe Keppel Sands din Queensland, Australia , de către Bobbi-Lee Oates, relatează Dailystar.co.uk.

Un bărbat se plimba pe plajă, însă a dat de trupul unei „sirene” misterioase. S-a apropiat și nu i-a venit să creadă: „Așa ceva”

Cei care merg pe plajă rămân complet surprinși, după ce găsesc rămășițele putrezite ale unei posibile „sirene”. El a crezut că a găsit un cadavru sau o nouă specie pe care a încercat să o fotografieze.

Rămășițele par să arate un corp lung, o cutie toracică și coloana vertebrală - și se crede că ar avea o lungime de aproximativ doi metri.

„Conduceam de-a lungul plajei în căutarea unui loc de campare și nu ne-am putut abține să nu observăm cât de mult arăta craniul, ca și cum ar fi fost uman.

Așa că ne-am oprit imediat de la confuzia cu privire la ce ar putea fi asta și de ce arată ca un craniu uman?

Avea un craniu cu maxilar alungit și piele cu păr asemănătoare cu cea a unei vaci sau a unui cangur, dar cu păr lipsă în multe locuri din cauza descompunerii.

A fost exact ca o sirenă, pentru că părea să aibă o coadă. Am fost șocați pentru că părea uman de la început.

Apoi am fost încântați pentru că am crezut că am descoperit o nouă specie miraculoasă – am fost copleșiți și surprinși”, a fost mesajul bărbatului.

Cu toate acestea, entuziasmul a fost de scurtă durată când a apelat la Facebook pentru a încerca să identifice ce era, de fapt, creatura bizară.

Deși câțiva au susținut că este, de fapt, o sirenă, alții au spus că este un duogong, adică scheletele unui mamifer maritim.

Un expert din Marea Britanie a examinat fotografiile și a reușit să le restrângă la un grup de mamifere care include balene, delfini etc.

Rob Deaville, șeful Societății Zoologice din Londra, a spus: „Cu siguranță îmi pare un mic cetaceu.

„Nu sunt familiarizat cu zona și nici cu speciile care se găsesc în mod normal acolo, așa că nu pot duce cu adevărat mai departe de atât.”

Pentru Bobbi-Lee, rămâne totuși un mister: „Încă nu am aflat ce a fost.

Speram că cineva va comenta spunând ce este, dar toate comentariile erau atât de diferite.

Mai ales că unele au spus că nu sunt nici măcar în apele noastre. Nu am văzut niciodată așa ceva în viața mea. Pur și simplu nu mi s-a părut nimic realist.”, a spus bărbatul.