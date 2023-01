Un microbiolog a testat la microscop un loc din bucătărie și ce a descoperit i-a îngrozit pe mulți! Este cel mai contaminat spațiu

Microbiologul Tim Call i-a îngrozit pe oameni după ce a împărtășit cât de murdare sunt anumite locuri din bucătărie, chiar și după ce le-a curățat! Unii dintre cei la care a ajuns informația au spus că nu vor mai mânca niciodată în casa altei persoane, potrivit publicației Mirror.

Microbiologul și-a testat chiuveta prin tamponarea suprafeței înainte și după curățarea acesteia. Ce a descoperit

Tim Call, în vârstă de 32 de ani, a postat un videoclip pe TikTok în care și-a testat chiuveta din bucătărie pentru a vedea nivelul de bacterii chiar înainte de a o curăța cu apă fierbinte și detergent special. A făcut același test și după ce a curățat-o cu insistență, iar rezultatele nu au fost deloc îmbucurătoare, spune el! Chiar și cu folosirea unor substanțe pentru uciderea bacteriilor, omul de știință a descoperit încă 45.000 de bacterii ascunse, potrivit publicației Mirror.

Tim, originar din SUA, postează adesea pe TikTok astfel de videoclipuri informative pentru a-i educa și pe alții în privința necesității de a curăța cu atenție suprafețele pe care zilnic le folosim. El a spus: „Creez acest conținut pentru că întotdeauna am fost curios de ceea ce există în jurul meu și am vrut să văd. Cel mai curat lucru pe care l-am testat și care m-a surprins a fost pompa de la benzinării. Am crezut că vor fi umplute cu bacterii din cauza fluxului de utilizare, dar am fost surprins să văd că au crescut în jur de cinci colonii. Am, însă, o ipoteză, acest lucru se datorează faptului că fumurile sunt antimicrobiene”.

Pe de altă parte, alți oameni au încercat să scadă nivelul de panică, explicând că bacteriile fac parte din tot. Cineva a spus: „Îți dai seama că există bacterii în orice, nu?”. Ba mai mult decât atât, bacteriile sunt microorganisme care ajută.

