Ce a descoperit un băiat de 9 ani într-o pungă de chipsuri. Imaginile cu descoperirea au devenit virale. Peste ce a dat

Era o zi ca oricare alta atunci când un băiat a decis să își desfacă o pungă de chipsuri. În timp ce mânca, puștiul a făcut o descoperire ce îi poate aduce un loc în Cartea Recordurilor. Mulți s-au mirat atunci când au văzut peste ce a putut să dea băiatul.

Un băiat mânca o pungă de chipsuri atunci când a făcut o descoperire complet neașteptată. Imaginile au devenit virale

Aceasta aeste inedita situație prin care a trecut Archie Davies din Țara Galilor, un băiat în vârstă de 9 ani. Copilul savura o pungă de chipsuri atunci când a simțit ceva ciudat în interiorul ambalajului. A băgat mâna în pungă și acesta a fost momentul în care a făcut o descoperire cu totul și cu totul neașteptată.

Uimit și încântat deopotrivă, copilul a mers la mama lui și i-a arătat peste ce a putut să dea. Surprinsă, femeia a pozat totul și povestea a făcut înconjurul lumii într-un timp extrem de scurt.

Practic, Archie Davies a descoperit în punga sa de chipsuri un cartof prăjit de dimensiuni imrpesionante. Curios, copilul a luat ruleta părinților și astfel a ieșit la iveală faptul că chipsul măsura 9 inchi, adică aproximativ 23 de centimetri!

„A fost atât de încântat atunci când a descoperit asta. I-am contactat pe cei de la Guiness Book of Records ca să aflăm dacă este sau nu vorba despre un record. Ultimul cel mai mare cartof prăjit găsit într-o pungă de chipsuri a avut aproximativ 8.6 inchi, iar al nostru are cam 9 inchi. Archie adoră să învețe despre recorduri mondiale. Ne-a spus că nu are nimeni voie să atingă chipsul și cine știe ce pățim dacă chiar vom face asta. Sunt surprinsă că nu l-a dus la școală, ca să îl arate. Avea un zâmbet uriaș pe față după toată această descoperire. Am făcut căutări despre recorduri similare, dar nu ne-am gândit inițial că am aveaa chiar șanse să stabilim și noi unul. Cred că Archie s-ar bucura dacă ar deveni faimos pentru asta”, a mărturisit mama băiatului, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Povestea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii. Chiar și cei de la firma producătoare de chipsuri au transmis un mesaj de susținere pentru băiatul care speră acum să intre în Cartea Recordurilor.

