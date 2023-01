Un milionar în vârstă de 45 de ani cheltuie 2 milioane de dolari pe an pentru a arăta ca un adolescent. Vrea să fie ca la 18 ani

Dacă majoritatea milionarilor investesc în mașini și case de lux, Bryan Johnson plătește sume uriașe de bani doar pentru a „păcăli” timpul. Milionarul, în vârstă de 45 de ani, cheltuie anual în jur de 2 milioane de dolari pentru a arăta ca în tinerețe.

Acesta deține o avere estimată la nouă cifre, astfel că face tot posibilul, și din punct de vedere financiar, pentru a se menține tânăr. Bryan a lucrat cu o echipă de 30 de medici și specialiști care îl monitorizează constant, în cadrul programului experimental numit Project Blueprint. Scopul proiectului este găsirea secretului întineririi, informează Bloomberg.

Milionarul a devenit interesat de domeniul „tinereții veșnice” după ce a traversat o perioadă dificilă, care i-a afectat starea fizică, dar și mentală. Acesta era supraponderal și a avut și gânduri suicidare, asftel că a decis să își schimbe radical viața.

În prezent, scopul său este să ajungă la performanța de a arăta și a se simți din nou ca la 18 ani, iar toate organele să îi funcționeze ca ale unui tânăr adolescent, pentru a se simți mult mai bine în propria piele, dar și pentru a demonstra că timpul poate fi „fentat”.

La vârsta de 45 de ani, afaceristul este adeptul unui stil de viață extrem de strict, fiind supus la mai multe tratamente. Acesta nu se abate de la rutina zilnică, fiind monitorizat de o întreagă echipă de specialiști, mai exact 30 de medici și experți în sănătate regenerativă.

