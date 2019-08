Un român condamnat de comuniști la 25 de ani de închisoare a ajuns să lucreze pentru Metallica! Cum i-a cunoscut pe membrii trupei și ce face pentru ei - Foto

Un român care a fost condamnat de comuniști la 25 de ani de închisoare, după ce a fugit din țară, a ajuns să lucreze pentru Metallica. El a povestit cum i-a cunoscut pe membrii trupei și ce anume face pentru ei.

Până la vârsta de 30 de ani, Dinu Muradian a fost pilot de aviaţie, iar luna august 1983 l-a prins împrăştiind insecticide peste câmpurile de sfeclă din județul Satu Mare. Dorinţa de libertate l-a determinat să părăsească țara.

A părăsit țara cu un avion utilitar și o hartă ruptă dintr-un atlas geographic vechi. „Era să nu reuşesc”

Dinu Muradian a plecat din România perioadei comuniste cu un avion utilitar AN-2 spre vestul Europei, în Austria, alături de un prieten și de soția acestuia.

„Aveam 30 de ani. Eram angajat al Întreprinderii de Aviaţie Utilitară şi lucram la Carei. Am stabilit cu mecanicul meu Haas Iosif să «fugim» peste hotare. În dimineaţa zilei de 25 august 1983, m-am trezit la scara avionului cu el şi, spre surpriza mea, şi cu soţia lui, Agneta. Nu mai aveam cum să dau înapoi. Pe o ploaie torenţială, toţi trei am traversat Ungaria zburând foarte jos – la 3-5 metri înălţime – pentru a nu fi detectaţi de radare. După aproximativ trei ore eram deasupra Austriei. Aveam doar o hartă mică, ruptă dintr-un vechi atlas geografic. Am intrat în Austria prin sudul ei, iar eu voiam să ajung la Viena.

După vreo 45 de minute de zbor, din cauza ceţei şi a ploii puternice, am renunţat şi am luat hotărârea să aterizăm chiar pe autostrada de sub noi, A17. Am reuşit să pun avionul la sol la vreo sută de kilometri sud de Viena, după ce maşinile s-au oprit pe autostradă. Din cauza ploii torenţiale era să nu reuşim, dar totul s-a încheiat cu bine şi astfel am ajuns în lagărul de refugiaţi din Traiskirchen”, a povestit Dinu Muradian.

Comuniștii l-au condamnat la 25 de ani de închisoare și i-au confiscat toată averea

Curând, în România, Dinu Muradian a fost condamnat, în lipsă, la 25 de ani de închisoare, amendat cu 450.000 lei şi i-a fost confiscată în totalitate averea.

Austriecii nu au dat curs cererii de extrădare cerută de Nicolae Ceauşescu, astfel că după cinci luni petrecute în Austria, a plecat în Statele Unite ale Americii.

Abia după 17 ani, în anul 2000, Tribunalul Suprem l-a absolvit total în urma admiterii unui recurs în anulare.

În Statele Unite, Dinu Muradian a lucrat mulţi ani în inginerie civilă, ca designer, însă niciodată nu a uitat de pasiunea sa: pirogravura, pe care a transformat-o cu timpul în artă.

Pirografia, o nouă tehnică inventată de acest român, presupune „desenul/ gravarea” pe lemn, hârtie, piele sau os, cu ajutorul unui „creion electric” ce are un vârf încălzit aproape la roşu.

Cum a ajuns să lucreze pentru Metallica

Dinu Muradian este prieten cu Zach Harmon, tehnicianul care se ocupă de 30 de ani de instrumentele trupei de heavy-metal. Prima dată, cei de la Metallica l-au contactat pe Muradian prin anul 1995, pentru a pirografia Explorer-ul, chitara de bază a lui James Hetfield.

„Discutând cu James Hetfield, el mi-a spus că vrea pe chitara lui o imagine cât se poate de înfricoşătoare, aşa că după vreo două săptămâni am convenit asupra unui craniu de cerb, care lui i s-a părut îndeajuns de… groaznic. Aşadar, i-a plăcut, iar eu am trecut la treabă”, a povestit românul, potrivit jurnalul.antena3.ro.

În urmă cu trei ani, fiind în Toronto, a fost căutat din nou de celebrii rockeri: „Zack Harmon m-a contactat şi mi-a comunicat că Hetfield cântă câteva părți din celebra lor trilogie Unforgiven la o chitară semiacustică, dar că ar vrea să o schimbe cu ceva lucrat de mine. Mi-au trimis chitara după ce în prealabil au curăţat lacul de pe faţa ei. Eu lucrez de obicei doar pe lemn natur, fără nimic pe el, dar acesta era un caz «excepțional». Am făcut un grup de schiţe photoshopate cu imagini scoase de pe un video al lor. Le-am trimis ideea şi au zis: «Wow! Ce mişto!» James a vrut să adaug şi o lozincă de-a lui, care nici acum nu prea ştiu ce simbolizează (n.r. – e un vers din Unforgiven 2). Am pirogravat-o şi pe aceea şi în două săptămâni avea chitara. I-a plăcut mult, chiar dacă a plătit din plin pentru ea. De atunci am văzut că o foloseşte continuu, în toate concertele, atunci când cântă trilogia «Unforgiven»”, a mai povestit el.

Dinu Muradian s-a întâlnit de două ori, în culise, cu celebrii metalişti. Prima dată a fost în Seattle, în 1995.

„M-am văzut cu James Hetfield şi cu Kirk Hammett în culise, înainte de concertul de la Sonics Arena. Adevărate «bestii» pe scenă, Hetfield şi Hammett m-au făcut atunci să mă simt foarte, foarte important. Curaţi, foarte manieraţi, un pic timizi acolo în culise, ambii m-au impresionat, astfel că am devenit un fel de fan al lor”, a povestit Muradian întâlnirea cu membrii trupei Metallica. A doua întâlnire s-a petrecut la Toronto, în urmă cu 3 ani. A fost la fel de impresionat de băieţi, care s-au purtat ca şi cum era de-al lor. Artistul a punctat: „De fiecare dată am avut o senzaţie nemaipomenită urmărindu-i când foloseau instrumentele pirografiate de mine. Vă mărturisesc, e ceva de nedescris să-l vezi pe James Hetfield sau pe marele bluesman BB King pe scenă, în lumina reflectoarelor, cântând în faţa a mii de fani la chitarele la care eu transpirasem zile și nopți lucrând”, a mai spus românul.

Dinu Muradian a mai pregătit o lucrare pentru Metallica, în urmă cu o lună. I-a plăcut mult o serie de fotografii făcute de fani în mai multe concerte ale formației din Europa. A pirogravat-o pe lemn şi a rezultat o nouă operă de artă: cei patru, cu spatele, în lumina reflectoarelor, într-un moment de triumf.

Metallica va susţine, miercuri, 14 august 2019, un concert pe Arena Naţională din Bucureşti, în cadrul turneului „Worldwired Tour 2019", turneu în care este prezentat publicului cel de-al zecelea album al formaţiei americane: „Hardwired...To Self-Destruct".

Metallica este una dintre cele mai apreciate, premiate şi bine vândute trupe de thrash şi heavy metal din lume. Face parte din "Big Four of Thrash" alături de Slayer, Megadeth şi Anthrax. Are în palmares nouă premii Grammy, câştigate în urma a 23 de nominalizări, şi şase albume consecutive plasate pe prima poziţie în topul american Billboard 200.

În cei 38 de ani de carieră, trupa Metallica a vândut 125 de milioane de albume, dintre care 66 de milioane au fost vândute doar în SUA. Formată în prezent din James Hetfield (voce), Lars Ulrich (tobe), Kirk Hammett (chitară) şi Robert Trujillo (bas), trupa i-a avut în componenţă şi pe Dave Mustaine, Jason Newsted, Ron McGovney şi Cliff Burton.

Metallica a concertat pentru prima dată în România pe stadionul Lia Manoliu din Bucureşti, la 9 iunie 1999, cu prilejul turneului „The Garrage Remains the Same”. Trupa americană a revenit în România nouă ani mai târziu, pentru a cânta pe Stadionul Cotroceni. Desfăşurat pe 23 iulie 2008, concertul Metallica a adunat peste 30.000 de fani. În 2010, Metallica a luat parte la celebrul „The Big Four" în cadrul Sonisphere 2010 de la Romexpo.