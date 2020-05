„Dumnezeu m-a respins. Am început a plânge”. Străbunicul Petru, unul dintre cei mai în vârstă români vindecați de COVID-19, declarație emoționantă, la 92 de ani

„Eu eram teafăr, sănătos, lucram, săpam, munceam. M-au luat întâi niște dureri de cap, după care am dat în friguri. Tremuram, de eram în stare să mă bag în sobă de frig și dureri de cap. Am zis: măi, femeie, anunță Salvarea că eu mă duc. Eu nu mai rezist”, a povestit Petru Alexei.

Ce i-a provocat cea mai mare suferință străbunicului de 92 de ani, vindecat de COVID-19

Peste suferința fizică, pentru Petru Alexei s-a adăugat tristețea că a sărbătorit împlinirea a 92 de ani pe patul de spital, dar și Paștele, departe de rudele pe care era obișnuit să le vadă la astfel de evenimente.

Semnal de alarmă, de la cercetători! Una dintre principalele măsuri pentru împiedicarea răspândirii COVID-19, ineficientă! „OMS greșește!”

„În mulți ani stăteam acasă cu neamuri, cu frați, cu surori, veneau, mă vizitau. Și am început a plânge. Și pe urmă, de Învierea Domnului, spitalul e aproape de o biserică acolo și am auzit trăgând clopotele și asistentele spuneau că-i Învierea. Și am început iarăși a plânge, unde am ajuns și cum am ajuns", a povestit el.