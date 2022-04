Un șofer conducea liniștit atunci când ceva neașteptat a început să miște pe geam. Când a privit atent, omul s-a speriat

Era o zi ca oricare alta atunci când un bărbat conducea liniștit mașina pe un drum deloc aglomerat. La un moment dat, când a văzut ce i-a putut apărea pe parbriz, șoferul a avut parte de o sperietură pe care cu siguranță nu o va uita toată viața lui.

Ce a descoperit un șofer pe geamul mașinii, chiar în timp ce conducea

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un om pe nume Thanin Tongiw în vârstă de 29 de ani din Chiang Rai, Thailanda. Omul mergea liniștit pe un drum destul de liber atunci când atenția i-a fost atrasă de un detaliu complet neașteptat.

Șoferul a văzut cum, din senin, un șarpe a apărut în fața ochilor săi și a început să se plimbe pe parbriz complet nestingherit, ca și când acesta nici nu s-ar fi aflat pe o mașină în mers, de fapt. Surprins în totalitate de cele descoperite, omul a pus imediat până pe telefonul mobil și a făcut fotografii la reptila care se plimba curioasă.

„M-am uitat la oglindă și, când m-am uitat mai atent, capul șarpelui se uita la mine fix. Am fost șocat”, a fost dezvăluirea făcută de tânăr.

Șoferul a reușit să își păstreze calmul și a continuat să conducă mașina în condiții de siguranță timp de minute bune, sperând că pitonul de pe parbriz va cădea înapoi în iarbă, pe marginea drumului. Totuși, lucrurile nu au mers deloc așa cum se aștepta bărbatul din Thailanda. Reptila însă a căzut în zona ștergătoarelor, așa că Thanin Tongiw a fost nevoit să tragă mașina pe dreapta. Până la urmă, reptila alunecat de pe mașină și a căzut pe marginea drumului, dispărând în scurt timp prin iarbă.

„Am crezut că șarpele se va strecura de pe parbriz în interior și că mă va ataca. Am fost speriat, dar am reușit să îmi păstrez calmul. Nu am auzit niciodată de situația în are un om să fie mâncat de un șarpe chiar în timpul unui mers cu mașina și mă bucur că nu sunt eu primul”, a mai dezvăluit Thanin Tongiw.

Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

