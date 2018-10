FARSĂ fără precedent în lumea artei Un tablou de peste un milion de euro s-a AUTODISTRUS la o licitație

Un tablou semnat de cel mai cunoscut artist stradal din lume, Banksy, s-a autodistrus la scurt timp după ce a fost cumpărat, la o licitaţie din Londra, în ceea ce a reprezentat o farsă fără precedent în lumea artei. Farsa ar fi fost orchestrată chiar de artist.

După ce opera „Fata cu balonul" a fost adjudecată pentru peste un milion de lire sterline (1.185.000 de euro), un mecanism aflat în rama tabloului a transformat pânza în confetti.

Incidentul a fost urmărit de zeci de oameni aflaţi în sala de licitaţii.

Cel mai probabil, scrie presa engleză, chiar artistul urban s-ar afla în spatele farsei. Mai ales că, la scurt timp, acesta a publicat pe pagina de Instagram o fotografie cu momentul în care opera sa era făcută bucăţi.

În videoclipurile postate pe reţelele de socializare, publicul poate fi văzut reacţionând cu uimire şi amuzament la distrugerea picturii şi imortalizând momentul prin zeci de fotografii, în timp ce doi angajaţi ai casei de licitaţii se apropie pentru a lua pictura din locul respectiv.

Banksy însuşi a comentat pe Instagram "lovitura de teatru", prin publicarea unei imagini a momentului autodistrugerii, însoţită de comentariul ironic: "Going, going, gone..." ("Se duce, se duce, s-a dus...").



„Este cu siguranţă pentru prima data în istoria licitaţiei când o operă de artă se distruge automat după ce a fost vândută", a declarat transmis casa de licitaţii Sotheby's, care a organizat evenimentul.