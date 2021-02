Victoria Bowen a slăbit 47 de kilograme după ce a renunțat la un aliment. Cum arată acum

„Cele mai multe kilograme le-am luat în ultiemel zece săptămâni de sarcină și, de atunci, am tot continuat să mă îngraș. Când am ajuns la cea mai mare greutate, cea de 120 de kilograme, obișnuiam să mănânc un baton imens de ciocolată, cât pentru o familie. Mâncam des mâncare comandată, găsind drept scuză faptul că nu am timp să gătesc”, a explicat Victoria Bowen, potrivit celor de la Dailymail.co.uk.

Conștientizând în ce stare a ajuns, australianca a decis să facă o schimbare majoră în viața sa. S-a întâmplat atunci când a mers în parc și jucatul cu copiii și cu soțul a început să devină un efort de-a dreptul istovitor.

Citește și: O tânără anorexică a ajuns la 35 de kilograme, apoi s-a apucat de sală! Azi e de nerecunoscut

Atunci, Victoria Bowen a decis să renunțe la alimentul său preferat, pe care îl consuma în cantități greu de imaginat. Nu a mai consumat ciocolată și, încet încet, rezultatele au început să se vadă și să-i dea femeii curaj.

Apoi, australianca a renunțat la mâncărurile comandate în oraș și a început să gătească acasă rețete sănătoase și cu puține calorii. Pe lângă impresionanta economie de bani pe care a făcut-o, Victoria Bowen a topit 47 de kilograme!

Azi, femeia arată într-o formă de zile mari și a devenit un antrenor de fitness de succes, fiind urmărită de mai bine de paisprezece mii de persoane. Unul dintre trucurile care au ajutat-o din plin pe femeie să se țină de regim și de acest întreg proces de slăbit a fost pregătirea meselor principale și a gustărilor în avans, pentru a nu exista tentația de-a comanda sau de-a mânca „ceva pe fugă”, de obicei nesăntăos.

Azi, Victoria Bowen arată într-o formă de zile mari și este admirată de mii de persoane pentru ambiția de care a dat dovadă, pentru a-și atinge visul.