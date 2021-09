Fox News a relatat povestea haioasă cu fotografia în care bebelușul lui Wendy Armstrong apare lângă o pisică de mare, aflată într-un acvariu.

Wendy Armstrong și-a fotografiat bebelușul lângă o pisică de mare, iar poza este virală. Motivul pentru care s-a întâmplat asta

Wendy Armstrong provine din Workington, Marea Britanie, și este mama a două fetițe - Aurora și Daisy. Ea obișnuiască să își ducă fiicele la Acvariul de pe Coasta Districtului Lacului și să le facă fotografii des. Una dintre poze făcute în timpul unei vizite acolo, însă, i-a atras atenția în mod deosebit femeii. Iată ce anume a făcut-o virală.

Când Wendy i-a făcut o poză fetiței ei de doar patru luni, Daisy, în acvariu s-a întâmplat să își facă apariția în acel moment o pisică de mare, potrivit SWNS. Bebelușa era foarte serioasă în acea clipă, astfel că mama a observat, amuzată, cât de mult seamănă expresia ei facială cu cea a pisicii de mare. Lucrul acesta a făcut-o pe mamă să râdă cu gura până la urechi și atunci, și ulterior, când le-a arătat-o prietenilor și familiei.

Mama fetiței, pentru SWNS: "A devenit, cu siguranță, una dintre cele mai dragi fotografii ale mele cu copiii mei. Am scos telefonul să fac poza, iar când au văzut că și bebelușul meu, și peștele par că au aceeași expresie facială, am început să râd copios și am făcut imediat fotografia".

Încă de atunci, spune mama, pare că fetița ei a devenit mai veselă.

"Fetița noastră nu zâmbea prea mult, lucru care ne-a îngrijorat într-o vreme. Acum, este mult mai fericită!", a declarat mama.

Fotografia cu fetița care apare lângă acea pisică de mare a adus multe zâmbete internauților, care au repostat-o de nenumărate ori.

