Whitney Paige Venable susține că-i intimidează pe ceilalți cu bustul său natural. Cum arată decolteul de care e mândră

Modelul spune că s-a simțit umilită și jenată în timpul unei excursii la Universal Studios, unde susține că personalul i-a recomandat să își acopere bustul generos.

Whitney Paige Venable, din Florida, crede că cererea a venit din cauza oamenilor care se simt „incomod” în legătură cu sânii ei mari.

Tânăra de 26 de ani a povestit că un angajat a informat-o că va trebui să-și acopere decolteul dacă vrea să fie lăsată în parc. Nu este prima dată, precizează ea. Se pare că femeia a ajuns să se simtă ”discriminată” pentru că ceilalți nu privesc cu ochi buni că preferă să-și etaleze pieptul natural.

De ce se simte Whitney Paige Venable dicriminată din cauza bustului

La momentul incidentului, care a avut loc în iunie 2021, Whitney purta un crop top alb și pantaloni scurți. Ea a subliniat că multe alte femei purtau ținute similare, însă personalul a atenționat-o doar pe ea.

"M-am simțit umilită și jenată. Mi s-a spus că trebuie să-mi schimb topul pentru a putea intra. Cred că este pentru că am sânii mari în mod natural și îi face pe oameni să se simtă inconfortabil.

Din câte știu, îmbrăcămintea mea nu era împotriva regulilor. Simt că am fost discriminată din cauza mărimii sânilor mei. Am observat că alți oameni se uitau și m-am simțit foarte jenată. A fost umilitor.", a spus Paige, conform The Mirror.

Ea și prietena sa s-au filmat în timp ce așteptau cu entuziasm să intre în parcul tematic. Câteva momente mai târziu, clipul le arată la intrare.

În clip, ea zice: „Deci, cred că topul meu este nepotrivit pentru Universal, avem o problemă acum.”

Pentru a putea intra în parcul tematic, ea a fost nevoită să îmbrace un tricou normal.

„Femeile cu piept mai mic pot purta ce vor – având sânii mari, totuși, se sexualizează.”, a spus Paige.

Nu este prima dată când modelul ajunge în ziare datorită aspectului ei. Anul trecut, Whitney susține că a fost interzisă pe Twitter pentru că era „prea sexy”, iar oamenii au raportat fotografiile ei pentru că sunt „geloși” pe frumusețea ei.

