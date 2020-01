Zeci de copii din Oradea s-au întrecut într-un concurs de invenţii şi şi-au prezentat creaţiile impresionante

Chiar dacă sunt abia la început de drum în acest domeniu, toţi cei mici au spus că acestea sunt doar primele lor invenţii.

Prof Rodica Ardelean - organizator proiecte Smart: E vorba de incununarea a activitatii a circa 30 de copii care frecventeaza cursurile noastre de initiere in programere si robotica. Sarbatorim munca lor, activitatea lor, entuziasmul lor in mod special. Nu-i vorba numai de acumulare de cunostinte ci de fascinatia pentru o lume digitala in care ei se misca extraordinar de dezinvolt.