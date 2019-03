Ziua Internațională a Poeziei. Cui i-a fost adresată prima poezie de dragoste

Ziua Internațională a Poeziei este sărbătorită pe 21 martie, începând din anul 1999. Este ziua ce are ca scop promovarea poeziei în rândul oamenilor de pretutindeni, ca artă, dar și ca sursă de emoție și idei profunde. Prima poezie de dragoste din istorie a fost scrisă acum mai bine de 6000 de ani și se află într-un muzeu din Turcia.

Cea mai veche poezie de dragoste din istorie se află la Muzeul Arheologic din Istanbul. Acolo a fost este păstrat poemul scris cu 4000 de ani înainte de Hristos, pe timpul sumerienilor.

Poezia este pe o tăbliţa de argilă inscripţionată cu ”Istanbul #2461”. Ea cuprinde versuri scrise de un poet necunoscut, pe care mireasa regelui Shu-Sin trebuia să i le recite acestuia în cursul unui ritual de virilitate.

Cel mai vechi poem epic din istorie are o vechime de 2000 de ani înainte de Hristos. „Epopeea lui Ghilgameş” este cel mai bătrân poem epic păstrat până în zilele noastre, cu scriere cuneiformă, pe 12 tăbliţe de lut.

Ziua Internațională a Poeziei. Recorduri privind poezia

Cel mai bine vândut poet din toate timpurile este Shakespeare.

Are peste 4 miliarde de volume vândute în toate colţurile lumii. Cel mai mare poet rus şi fondatorul literaturii ruse moderne, Puşkin, îi urmează îndeaproape lui Shakespeare în topul celor mai vânduţi poeţi din toate timpurile.

Be Like a Child” - Poemul tradus în cele mai multe limbi. În august 2010, la Festivalul de poezie Sri Chinmoy din New York, poemul a fost recitat de oameni din lumea întreagă, în 146 de limbi. Astfel a intrat în Cartea Recordurilor ca poemul tradus în cele mai multe limbi.

Cel mai mic volum de poezie, care abia poate fi citit cu ochiul liber, conţine 66 de poeme traduse în 66 de limbi. Se numeşte „One” şi a fost compus de poetul indian Sathar Adhoor. Are un centimetru în lungime şi lăţime şi numai 0,3 grame!

Ziua Internaţională a Poeziei în România

Primele manifestări dedicate “Zilei internaţionale a poeziei”, în România, sunt legate de Fundaţia Culturală „Orient Latin” şi de Asociaţia Culturală ADSUM, care organizează, separat, din anul 2005 respectiv 2008, spectacole pentru marcarea acestui moment. Spectacolele Asociaţiei Culturale ADSUM încep la Palatul Şuţu. În anii următori, manifestările capătă amploare, fiind găzduite de Biblioteca Naţională a României şi Palatul Naţional al Copiilor.

După anul 2009, ideea de a organiza manifestări dedicate “Zilei Internaţionale a Poeziei” este preluată de tot mai multe asociaţii culturale, ligi şi alte societăţi ale scriitorilor din România.