Liviu Vârciu are în vedere cununia religioasă. Anda Călin îi este alături de 7 ani. Cât de frumoși sunt cei doi împreună

Liviu Vârciu și Anda Călin reprezintă unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de 7 ani, timp în care iubirea lor a devenit din ce în ce mai puternică. Deși au doi copii împreună, Liviu și Anda nu au făcut încă pasul cel mare. Cu toate acestea, cununia religioasă pare din ce în ce mai aproape.

Liviu Vârciu are în vedere cununia religioasă. | Instagram

Liviu Vârciu a intrat în atenția publicului din România după ce a făcut parte din trupa L.A. și a scos mai multe piese care au rămas cunoscute în timp și care se mai fredonează și astăzi.

În prezent, Liviu Vârciu se bucură de un succes răsunător pe plan profesional. Acesta este prezentator TV în cadrul emisiunii Prețul cel Bun, care a ajuns la sezonul cu numărul 5, și unul dintre actorii principali ai celui mai nou serial de comedie Bravo, tată! care se difuzează în fiecare dumincă de la ora 20:00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Liviu Vârciu este una dintre cele mai îndrăgite persoane publice din România datorită carizmei lui și a prezenței scenice pe care o are.

De-a lungul timpului, acesta a avut mai multe relații care nu au rezistat în timp, însă de 7 ani se pare că Liviu și-a găsit cu adevărat sufletul pereche.

Liviu Vârciu și Anda Călin au în plan cununia religioasă

Anda Călin este cea care i-a furat inima în urmă cu șapte ani și care i-a oferit doi copii care le seamănă perfect. Cei doi au împreună o fată și un băiat care poartă frumoasele nume de Anastasia și Liviu Matei. Fetița s-a născut în anul 2017, iar băiețelul în anul 2020, Liviu fiind mai fericit ca niciodată.

Cu toate că nu au luat în calcul să facă pasul cel mare până în momentul de față, se pare că Anda a făcut câteva declarații cu privire la acest aspect.

Iubita prezentatorului nu exlude petrecerea evenimentului, însă consideră că nu este o prioritate atât de mare pentru cuplu. Mai mult decât atât, Anda crede că este important ca cei apropiați să le fie alături într-o zi atât de importantă și spune că nu ar dori să fie un eveniment de mare anvergură.

„Nu sunt sigură că veți afla. Va fi un eveniment intim, nu neapărat ascuns, pentru că noi nu facem lucrurile pe ascuns, dar cred că nu tot ceea ce facem noi într-o relație trebuie să apară în presă neapărat, ca să fie validat de cineva. Important este să ne validăm noi ca și familie, nu să ne valideze alții”, a spus iubita lui Liviu într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Xtra Night Show.

Anda este cea care a reușit să-l „cumințească” pe Liviu și să îl aducă din ce în ce mai aproape de viața de familie. Tăticul, spune ea, are de asemenea, o contribuție mare în aceste acțiuni pentru că și el și-a dorit acest lucru.

„Să zic că 40% a contat și aportul pe care l-am adus relației, dar 60% a contat ceea ce el și-a dorit pentru relația aceasta. Contează, dar niște copii nu definesc o relație. Nu pot spune că a fost foarte greu de „dresat” poate pentru că ajunsese la o vârstă la care își dorea alte lucruri de la viață”, a adăugat frumoasa lui iubită.

Liviu mai are o fată dintr-o relație anterioară, Carmina, în vârstă de 21 de ani, pe care o iubește la fel de mult ca pe ceilalți doi copiii și pe care o ajută ori de câte ori are ocazia. Liviu se descurcă de minune în rolul de tătic, acesta fiind apreciat pentru calitățile lui chiar și în cel mai nou rol pe care îl are în serialul comedie Bravo, Tată! de la Antena 1.