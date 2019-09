O fetiță de 12 ani a murit după ce a așteptat o oră o ambulanță: ”A intrat în stop cardiorespirator și nu și-a mai revenit niciodată!”

O fetiță în vârstă de doar 12 ani a murit după ce a așteptat o oră o ambulanță care să-i acorde îngrijiri medicale.

Ffion Jones, în vârstă de 12 ani, din Cardiff, Marea Britanie, și-a pierdut viața anul trecut, pe 7 decembrie, după ce s-a simțit rău, ea având pulsul și respirația mărite.

Citește și: Accident șocant în Iași! O ambulanţă a lovit în plin o maşină, într-o intersecţie! Totul a fost filmat - Video

Tensiunea arterială nu a putut fi înregistrată, așa că medicul ei a sunat de urgență după o ambulanță pentru a fi dusă la spital, ca să beneficieze de investigații medicale amănunțite.

Din păcate, însă, fetița și mama ei au așteptat o oră înainte ca paramedicii să vină, timp în care fetița intrase deja în stop cardiorespirator.

Ea a fost dusă de urgență la spital, însă nu și-a mai recăpătat conștiința niciodată și a murit a doua zi.

În urma investigațiilor medicale, medicii au stabilit că suferea de boala Addison, o afecțiune care este descrisă prin incapacitatea glandelor suprarenale de a nu mai produce o cantitate de cortizol și de aldosteron.

Citește și: Caz revoltător! Un bărbat din Giurgiu a murit într-un magazin așteptând să vină Ambulanța! Bărbatul a lăsat 3 fete fără tată și o familie îndurerată!

Atunci când a ajuns la centrul medical, fetița se simțea rău și tot ce a vrut să facă a fost să se întindă în pat.

”Am ajutat-o să se pună în pat. Am văzut că nu arăta bine și, după ce am consultat-o, am chemat imediat o ambulanță.”, a povestit dr. Nicola Leeson.

Din nefericire, însă, nicio ambulanță nu a fost disponibilă la momentul respectiv. A ajuns, însă, după o oră, însă era prea târziu. Fetița era în stop cardiorespirator.

A doua zi, însă, medicii au pronunțat decesul fetei, după ce testele efectuate nu au mai arătat activitate cerebrală.