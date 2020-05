Adevăratul motiv pentru care a leșinat Marcel Ciolacu, la o conferință de presă. Ce au descoperit medicii

În primul său interviu după incident, acordat în exclusivitate la Antena 3, președintele interimar al PSD a spus că a suferit o cădere de tensiune din cauza stresului, pentru care a primit imediat tratament.

”Sunt funcțional 100%, o să merg la serviciu. Am avut o sincopă, am fost la Spitalul Militar mai multe zile să îmi fac analizele, medicii au descoperit ce s-a întâmplat, am făcut și niște simulări din acest moment o să primesc un tratament, nu este foarte grav, dar de acum trebuie să fiu atent” a declarat Marcel Ciolacu.

