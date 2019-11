Alegeri prezidenţiale 2019 - Băsescu: Aceste alegeri sunt momentul fundamental de schimb de generaţii

”Eu am deja gândirea omului care a trecut prin toate funcţiile şi cred că aceste alegeri sunt momentul fundamental de schimb de generaţii. Generaţia mea şi-a făcut datoria cât a putut să şi-o facă: România e în NATO; e în Uniunea Europeană, trebuie să vină generaţia care să întregească ţara şi care s-o îndrepte spre prosperitate. Noi atât am putut să facem” a afirmat europarlamentarul Traian Băsescu duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot.

Băsescu a transmis un mesaj şi pentru alegători, în contextul în care statisticile arată că tinerii au ieşit cel mai puţin la vot: „este momentul lor să iasă la vot, pentru că au pe cine alege”.

Sursa : news.ro