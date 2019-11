Alexandru Cumpănașu, după o campanie de 300.000 de euro: „Nu am nimic să îmi reproșez. Am să public înregistrarea discuției cu doamna Melencu”

Nu am cum să ies decât ca un învingător din această bătălie, atâta timp cât nu am fost candidatul unui partid. Nu am intrat în această cursă cu bani puși deoparte, am cheltuit banii mei. Am investit 300.000 de euro în campania aceasta - afișe, broșuri, deplasări, investigații. Mi-am cheltuit toate economiile familiei și tot ce puteam să avem. Cred că am făcut un lucru bun pentru mine, pentru poporul român, pentru familia mea”, a dezvăluit Alexandru Cumpănașu.

Întreaga declarație a candidatului la alegerile prezidențiale 2019, în materialul video de mai jos: