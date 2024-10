Ce a lucrat Marcel Ciolau înainte de a se implica în politică. Liderul PSD a recunoscut că nu a intrat din prima la facultate

Marcel Ciolacu nu s-a sfiit să recunoască ce joburi a avut înainte de a intra în domeniul politic. Iată cu ce locuri de muncă se mândrește premierul României!

Premierul României a recunoscut că nu a intrat la facultate din prima încercare, dar că acest aspect nu l-a făcut să renunțe.

Marcel Ciolacu se laudă cu o serie de activități pe care le-a avut în câmpul muncii înainte de a intra în domeniul politic.

Citește și: Diana Șoșoacă, prima reacție după ce candidatura la președinție i-a fost respinsă: „s-au încălcat grav toate drepturile...”

Iată ce joburi a avut liderul PSD înainte de a intra în lumea politică!

Articolul continuă după reclamă

Ce a lucrat Marcel Ciolau înainte de a se implica în politică

Politicianul Marcel Ciolacu este din ce în ce mai activ în mediul online înainte de marile alegeri prezidențiale care vor avea loc anul acesta.

Pe lângă contul oficial de Tik Tok, liderului PSD are acum o pagina intitulată „askmarcel” special concepută pentru a răspunde publicului larg la diferite întrebări.

Recent, după ce au existat mai multe discuții cu privire la media de Bacalaureat a premierului, un internaut a fost curios să afle și cu ce s-a ocupat Marcel Ciolacu înainte de toată activitatea lui politică.

Iată cum a răspuns politicianul:

„Am muncit și înainte de armată și după armată. Am muncit și în public și în privat, foarte mult în privat. În primul rând, imediat după Revoluție, normal că am dat la facultate, nu am luat la facultate și normal că mi-a zis (n.r. tatăl meu): „băiete, dă-i bătaie”. Am fost la o secție industrială, făceau sumatoare la antene ca să prinzi mult mai bine posturile de televiziune și pe urmă în 1991 m-am căsătorit, am intrat la facultate și pe toată perioada facultății am muncit la mai multe companii.

M-am ocupat și de documentele de export ale companiilor și în Portul Constanța, făceam și două drumuri București-Constanța pe zi. N-am fost un om comod să stau la televizor sau să stau ieșit din această sferă. Mi-a plăcut munca și îmi place în continuare. Am terminat facultatea, normal că m-am gândit în primul rând să îmi întrețin familia cum e și normal, tatăl meu fiind pilot militar, dar fiind o familie modestă.

Citește și: George Simion și-a prezentat diploma de Bacalaureat. Ce notă a obținut liderul AUR: „Nu am nicio reținere”

Încet am intrat consilier municipal pe urmă în poltică m-am întors în privat. Acum condus o companie cu vreo 1100 de angajați ca și director general. Pe urmă mi-am făcut propria companie. Cam toată viața am muncit. Am fost jurist, prima oară. Am mers în cam toate domeniile de activitate.

Când m-am hotărât am intrat în politică, am fost prefect interimar, consilier județean, pe urmă am ajuns parlamentar și cred că de aici se mai știe traseul meu.”

Comentariile nu au întârziat să apară, iar utilizatorii platformei s-au împărțit în două tabere.

„Dacă făcea două drumuri de București - Constanța pe zi, când mai avea timp să muncească?🤔”

„Am dat la facultate, nu am luat la facultate ,frumos 😂😂😂😂”

„și până la urmă ce a muncit ?🤣🤣🤣🤣” sunt doar câteva dintre comentariile celor care îl desconsideră pe premier.

În cealaltă tabără, internauții l-au susținut, aducându-i cuvinte de laudă:

„Ciolacu este un om harnic și perseverent, care se dedică cu pasiune și determinare cauzei sale”

„Ciolacu este un lider empatic și iubitor, mereu preocupat de bunăstarea și progresul celor din jur”

„Dacă spune adevărul, este un om credibil! Este un om de acțiune! Primul care a venit în comunele inundate! Bravo!”

Citește și: Marcel Ciolacu, corigent la o materie importantă. Premierul nu s-a ascuns să recunoască