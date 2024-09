Marcel Ciolacu, corigent la o materie importantă. Premierul nu s-a ascuns să recunoască

Premierul României, Marcel Ciolacu, a recunoscut că a fost corigent la o materie importantă în domeniul politic. Iată ce declarații a făcut oficialul!

Politicianul Marcel Ciolacu rămâne în atenția publicului după ce nu a știut cu ce medie a obținut examenul de Bacalaureat, pentru că de această dată nu s-a sfiit să recunoască că în anii de studiu a avut parte și de situații mai puțin plăcute, cum ar fi ... o corigență.

Mai exact, Premierul României a afirmat în urmă cu două zile în cadrul unei emisiuni difuzate de România TV faptul că o singură dată a rămas corigent la o materie care are o legătură puternică cu domeniul în care activează.

Iată despre ce materie este vorba și ce a declarat premierul țării!

La ce materie a rămas corigent Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu nu se ascunde cu detaliile personale din viața sa și recunoaște ori de câte ori are ocazia faptul că de-a lungul vieții a trecut prin momente mai puțin plăcute, la fel ca mulți alții.

Spre exemplu, dacă în urmă cu aproximativ o săptămână nu își amintea ce medie a obținut la examenul de Bacalaureat în urmă cu 38 de ani, la scurt timp a revenit și a făcut public totul.

„L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că nu o să vină acum cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani”, a declarat acesta, lămurindu-i pe curioși.

Subiectul a revenit din nou în atenția publicului după ce, în urmă cu 2 zile, Marcel Ciolacu a afirmat faptul că a rămas corigent o singură dată, la o materie care are legătură cu domeniul în care activează.

„O singură dată am fost corigent ... da.. pe toamnă, era .. nu politică, cum era măi? Era ceva cu economie politică, aia n-am uitat-o și n-o s-o uit niciodată. M-a întrebat <<ce este Partidul Comunist Român>> Centrul vital al națiunii noastre. << Dispari, în toamnă >> Filozofie politică, nu mai ştiu” a povestit premierul țării.

Iată secvența video:

Declarația a fost făcută publică și în mediul online, pe platforma Tik Tok, iar comentariile au început să curgă:

„a rămas corigent la economie politică și a decis să se facă politician😂😂😂😂😂”

„nu are ce căuta în funcție de premier și cu atât mai mult ca președinte al României”

„eu cred că a rămas el la mai multe dar doar de asta îi place să-și amintească ! 😂”

„Corigent la politică și el e politician! orice e posibil în viață” sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase ale internauților.

